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Стало известно, когда пройдет учение "Запад-2021"
18.01.2021 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России, пишет Telegram-канал "Пул первого", приближенный к пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik / Виктор Толочко
Принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина во Дворце Независимости, Александр Лукашенко поинтересовался, как прошла доработка замысла совместного стратегического учения с российскими военными.
"Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение", – заявил Александр Лукашенко.
В свою очередь глава белорусского оборонного ведомства констатировал, что страны Запада продолжают искать
"Исходя из этого нами совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработан замысел стратегического учения "Запад-2021", – сказал он.
Замысел учения
В пресс-службе Министерства обороны Беларуси пояснили, что в основу замысла учения положен один из вариантов "поэтапной эскалации военно-политической обстановки" вокруг условных стран.
"По предложению российской стороны учение планируется на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне", – отметили в Минобороны.
Военные считают, что это даст возможность одновременно отрабатывать вопросы подготовки и применения региональной группировки войск Беларуси и России, а также вопросы проведения армейских операций.
Совместное стратегическое решение призвано решить следующие задачи:
"Совместное стратегическое учение неизменно отражает прочные союзнические отношения и единство взглядов оборонных ведомств Беларуси и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства", – подчеркнули в пресс-службе.
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Совместное белорусско-российское учение пройдет осенью на территории республики и призвано нивелировать возможные военные угрозы извне.
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