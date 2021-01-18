Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России, пишет Telegram-канал "Пул первого", приближенный к пресс-службе белорусского лидера.

Принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина во Дворце Независимости, Александр Лукашенко поинтересовался, как прошла доработка замысла совместного стратегического учения с российскими военными.

"Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение", – заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь глава белорусского оборонного ведомства констатировал, что страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу" .

"Исходя из этого нами совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработан замысел стратегического учения "Запад-2021", – сказал он.

Замысел учения

В пресс-службе Министерства обороны Беларуси пояснили, что в основу замысла учения положен один из вариантов "поэтапной эскалации военно-политической обстановки" вокруг условных стран.

"По предложению российской стороны учение планируется на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне", – отметили в Минобороны.

Военные считают, что это даст возможность одновременно отрабатывать вопросы подготовки и применения региональной группировки войск Беларуси и России, а также вопросы проведения армейских операций.

Совместное стратегическое решение призвано решить следующие задачи:

апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности;

оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники;

заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск.

"Совместное стратегическое учение неизменно отражает прочные союзнические отношения и единство взглядов оборонных ведомств Беларуси и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства", – подчеркнули в пресс-службе.

Читайте также: