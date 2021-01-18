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Экзотический бизнес: в Беларуси разводят алтайских маралов

18.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Золотые» рога. Минские бизнесмены разводят алтайских маралов в белорусской глубинке. Мечтают продавать панты в Китай. Но пока не могут получить сертификат. Какие перспективы у бизнеса и как животные адаптировались к местному климату, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Еду привезли, можно и к столу. Сегодня на обед овсяная мука, самке марала в день нужно два килограмма, самцу – три, а малышам – по полтора. Чтобы олени не голодали, в этом году заготовили 300 тонн овса. Алтайские олени немного стесняются съемочной группы, поэтому многие к кормушке не торопятся. Управляющий фермой уговаривает.

Маралов в белорусскую деревню Лесники завезли в 2015 году. На адаптацию «алтайцев» понадобилось много времени. Но животные уже дали два приплода: эти благородные олени появились на свет уже в Беларуси. Погодные условия переносят хорошо, не болеют. Правда, прошлый год был неудачным: вместо обычных 50 малышей на свет появились только 18. Почему, специалисты пока могут только предполагать.

«Может быть, связано было с погодой. Где-то повлияли климатические условия. На Алтае, откуда они были привезены, сухая погода. А у нас тут то дожди, то ветра», – указал управляющий хозяйством Александр Бояршинов.

В феврале маралы сбросят рога, и у них начнут расти молодые неокостеневшие панты. В июне их можно срезать и использовать для производства медицинских препаратов: они повышают иммунитет, улучшают кровообращение. Ради них парнокопытных и стали разводить.

«Это губчатое вещество, наполненное кровью. Главное, чтобы они не превратились в костное вещество. Это уже будут рога марала. А вот это панты марала, из которых и готовятся пантовые ванны, отвары, различные препараты. Они направляются в Китай», – пояснил предприниматель Игорь Андрюшко.

Килограмм пантов в среднем стоит около 400 долларов. Особенно востребовано сырье в Китае и Южной Корее. Владельцы хозяйства скоро получат земли, чтобы построить лабораторию и производственные помещения. Только так можно получить сертификат на поставку в Китай. А вот принять пантовые ванны скоро можно будет и в Беларуси. Сейчас для этого ценители лечебного отвара с омолаживающим эффектом ездят в Калугу и на Алтай.

«На Алтае изобрели препарат, который позволяет получать пантовый отвар для пантовых ванн. Этот отвар можно продавать в санатории Беларуси. Мы еще одну отрасль рассматриваем – туризм. Люди, которые будут приезжать на пантовые ванны, должны жить здесь 10-12 дней», – отметил Игорь Андрюшко.

Деревня Лесники, в которой и находится маральник, расположена далеко от крупных городов. Сейчас здесь живут около двух десятков человек, в основном пенсионеры. Если получится развивать туристическое направление, появятся и рабочие места, а значит, деревня будет жить.



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В феврале маралы сбросят рога, и у них начнут расти молодые неокостеневшие панты. В июне их можно срезать и использовать для производства медицинских препаратов.
 
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