Интернет-мошенники под видом милиционеров воруют деньги граждан

Злоумышленники добиваются, чтобы граждане не просто устанавливали на свои мобильные телефоны вредоносное приложение, но и не звонили потом в банки, в которых обслуживаются.





О новой схеме интернет-мошенничества сообщила пресс-служба одного из белорусских банков.

Схема реализуется в несколько этапов. Мошенник звонит гражданину и представляется сотрудником службы безопасности банка. После чего сообщает, что банк ведет внутреннее расследование — его работник, который пока не установлен, похищает денежные средства клиентов.

При этом преступник требует, чтобы гражданин не звонил в банк, поскольку звонок якобы может помешать расследованию. Гражданина также предупреждают, что за препятствование расследованию его привлекут к уголовной ответственности.

Далее звонок переключается на «сотрудника» правоохранительных структур из МВД или прокуратуры.

Этот второй мошенник продолжает вводить клиента в заблуждение. В ходе общения под предлогом страхования вклада, блокировки счета или другой подобной операции лжемилиционер пытается получить конфиденциальные данные.

Кроме того, гражданина убеждают установить на личный телефон приложение «AnyDesk — удаленное управление». Эта программа из Google Play или App Store позволяет преступникам получить доступ к банковскому счету клиента, чтобы похитить с него денежные средства.

Обратим внимание, что ни банк, ни государственные органы не имеют права в ходе звонков предлагать гражданам устанавливать какие-либо приложения.

Если вам поступил подобный подозрительный звонок, то не следует продолжать разговор, отметили в пресс-службе банка. Необходимо прервать общение с мошенниками и затем обратиться в обслуживающий банк или милицию.