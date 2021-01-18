ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Интернет-мошенники под видом милиционеров воруют деньги граждан

18.01.2021 13:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Злоумышленники добиваются, чтобы граждане не просто устанавливали на свои мобильные телефоны вредоносное приложение, но и не звонили потом в банки, в которых обслуживаются.

Интернет-мошенники под видом милиционеров воруют деньги граждан

О новой схеме интернет-мошенничества сообщила пресс-служба одного из белорусских банков.

Схема реализуется в несколько этапов. Мошенник звонит гражданину и представляется сотрудником службы безопасности банка. После чего сообщает, что банк ведет внутреннее расследование — его работник, который пока не установлен, похищает денежные средства клиентов.

При этом преступник требует, чтобы гражданин не звонил в банк, поскольку звонок якобы может помешать расследованию. Гражданина также предупреждают, что за препятствование расследованию его привлекут к уголовной ответственности.

Далее звонок переключается на «сотрудника» правоохранительных структур из МВД или прокуратуры.

Этот второй мошенник продолжает вводить клиента в заблуждение. В ходе общения под предлогом страхования вклада, блокировки счета или другой подобной операции лжемилиционер пытается получить конфиденциальные данные.

Кроме того, гражданина убеждают установить на личный телефон приложение «AnyDesk — удаленное управление». Эта программа из Google Play или App Store позволяет преступникам получить доступ к банковскому счету клиента, чтобы похитить с него денежные средства.

Обратим внимание, что ни банк, ни государственные органы не имеют права в ходе звонков предлагать гражданам устанавливать какие-либо приложения.

Если вам поступил подобный подозрительный звонок, то не следует продолжать разговор, отметили в пресс-службе банка. Необходимо прервать общение с мошенниками и затем обратиться в обслуживающий банк или милицию.

Ранее Национальный банк предупредил, что мошенники начали звонить гражданам Беларуси и представляться сотрудниками центрального банка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоумышленники добиваются, чтобы граждане не просто устанавливали на свои мобильные телефоны вредоносное приложение, но и не звонили потом в банки, в которых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by