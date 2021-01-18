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«Цмокi-Мiнск» проиграли польскому клубу «Зелена Гура» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

18.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Цмокi-Мiнск» проиграли польскому клубу «Зелена Гура» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» дома проиграли польскому клубу «Зелена Гура» в домашнем матче Единой лиге ВТБ. 

Хозяева начали встречу уверенно, выиграв первую четверть с перевесом в 13 очков. На большой перерыв минчане ушли при счёте 48:31 в свою пользу. Однако третью десятиминутку команда Ростислава Вергуна провалила, позволив соперникам сократить разрыв до трех очков. В заключительной четверти гости также сыграли лучше и в концовке вырвали победу – 80:75. Самым результативным в составе белорусских клубов стал Роберт Лоури, набравший 14 очков. Следующий матч Единой лиги ВТБ «Цмоки» проведут 24 января на выезде против эстонского «Калева».

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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» дома проиграли польскому клубу «Зелена Гура» в домашнем матче Единой лиге ВТБ.  Хозяева начали встречу уверенно, выиграв первую...
 
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