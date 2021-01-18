От Apple потребовали удалить Telegram из App Store за «экстремистские» сообщения

Источник материала: ОНТ

К Apple через иск обратилась некоммерческая организация Coalition for a Safer Web с требованием удалить Telegram из App Store. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на копию документа.

Согласно иску, указанный мессенджер не препятствует распространению экстремистского, незаконного контента. В документе отмечается, что, несмотря на освещение этой темы в СМИ, компанией Apple до сих пор не предпринято никаких действий.

Например, незаконный контент активно распространялся в США после Нового года и привел к штурму Капитолия сторонниками Трампа. В связи с этим организация Coalition for a Safer Web в своем иске призывает Apple предпринять те же меры, что и против Parler.

Ранее сообщалось, что после блокировки аккаунта Трампа в Twitter и удаления из магазинов Apple и Google соцсети Parler Telegram стал вторым по скачиваемости в США.

Фото pixabay

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