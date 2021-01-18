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Минское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» обыграли череповецкую «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ и прервали серию из трёх поражений.
Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У минчан заброшенной шайбой отличился капитан команды Роб Клинкхаммер. В серии буллитов у «Динамо» точные броски исполнили форварды Александр Когалев и Павел Варфоломеев, а вратарь Доминик Фурх четырежды справился с попытками соперников. Завтра минчане сыграют с «Сочи». После «Динамо» ждёт домашняя серия матчей: вновь встреча с «Северсталью», а также игры с «Торпедо», ЦСКА и «Витязем».
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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли череповецкую «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ и прервали серию из трёх поражений. Основное время встречи завершилось...
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