Авария в Солигорске: без горячей воды остались 8 многоквартирных домов

Источник материала: ОНТ

Авария оставила без горячего водоснабжения восемь многоквартирных домов в Солигорске. Об этом рассказали в МЧС, пишет БЕЛТА.

Сообщение о выходе из строя теплообменного оборудования поступило в воскресение после шести вечера. В результате аварии без горячей воды и отопления остались 4 многоквартирных жилых дома.

Также половине одиннадцатого в воскресение стало известно о выходе из строя насоса подачи горячей воды в центральном тепловом пункте. Без горячего водоснабжения остались 4 многоквартирных жилых дома. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на понедельник.

Фото pixabay





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