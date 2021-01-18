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Авария в Солигорске: без горячей воды остались 8 многоквартирных домов

18.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария в Солигорске: без горячей воды остались 8 многоквартирных домов

Авария оставила без горячего водоснабжения восемь многоквартирных домов в Солигорске. Об этом рассказали в МЧС, пишет БЕЛТА.

Сообщение о выходе из строя теплообменного оборудования поступило в воскресение после шести вечера. В результате аварии без горячей воды и отопления остались 4 многоквартирных жилых дома.

Также половине одиннадцатого в воскресение стало известно о выходе из строя насоса подачи горячей воды в центральном тепловом пункте. Без горячего водоснабжения остались 4 многоквартирных жилых дома. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на понедельник.

Фото pixabay


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Авария оставила без горячего водоснабжения восемь многоквартирных домов в Солигорске. Об этом рассказали в МЧС, пишет БЕЛТА. Сообщение о выходе из строя...
 
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