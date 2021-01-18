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Авария в Солигорске: без горячей воды остались 8 многоквартирных домов
Источник материала: ОНТ
Авария оставила без горячего водоснабжения восемь многоквартирных домов в Солигорске. Об этом рассказали в МЧС,
Сообщение о выходе из строя теплообменного оборудования поступило в воскресение после шести вечера. В результате аварии без горячей воды и отопления остались 4 многоквартирных жилых дома.
Также половине одиннадцатого в воскресение стало известно о выходе из строя насоса подачи горячей воды в центральном тепловом пункте. Без горячего водоснабжения остались 4 многоквартирных жилых дома. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на понедельник.
Фото pixabay
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Авария оставила без горячего водоснабжения восемь многоквартирных домов в Солигорске. Об этом рассказали в МЧС, пишет БЕЛТА. Сообщение о выходе из строя...
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