На границе с Евросоюзом выстроилась очередь из большегрузов

Источник материала: ОНТ

На границе с Европейским союзом вновь очередь из большегрузов. Более сотни машин ожидают выезда из страны утром в понедельник.

Самым загруженным остаётся литовское направление. В пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» скопилось более 150 фур. Кроме того, непростая обстановка сейчас в «Берестовице», въезда в Польшу там ожидают десятки грузовых машин. Свободным остается лишь латвийское направление. По информации пограничного комитета, трафик увеличивается с каждым днём, но пропуск грузовиков осуществляется ритмично. Сбоев в работе сопредельных пунктов не наблюдается.

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