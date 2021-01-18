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На границе с Евросоюзом выстроилась очередь из большегрузов

18.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На границе с Евросоюзом выстроилась очередь из большегрузов

На границе с Европейским союзом вновь очередь из большегрузов. Более сотни машин ожидают выезда из страны утром в понедельник. 

Самым загруженным остаётся литовское направление. В пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» скопилось более 150 фур. Кроме того, непростая обстановка сейчас в «Берестовице», въезда в Польшу там ожидают десятки грузовых машин. Свободным остается лишь латвийское направление. По информации пограничного комитета, трафик увеличивается с каждым днём, но пропуск грузовиков осуществляется ритмично. Сбоев в работе сопредельных пунктов не наблюдается.

 

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На границе с Европейским союзом вновь очередь из большегрузов. Более сотни машин ожидают выезда из страны утром в понедельник.  Самым загруженным остаётся...
 
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