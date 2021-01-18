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Массовая вакцинация от COVID-19 в Беларуси начнётся в апреле

18.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовая вакцинация от COVID-19 в Беларуси начнётся в апреле

Массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в апреле. Как сообщили в Минздраве, Беларусь первой после России начала вакцинацию препаратом «Спутник V». 

До конца весны планируется привить 1 млн 200 тыс. человек, постепенно выйдя на показатель в 5,5 млн жителей. Вакцинация будет поэтапной: сначала прививку получат медработники, педагоги, сотрудники транспорта и торговли, затем – все желающие. Беларусь подписала контракт на поставку первой партии из 170 тысяч доз вакцины «Спутник V». Минздрав в первую очередь ориентируется на работу с российскими вакцинами, но также активно сотрудничает по этому вопросу и с Китаем.

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Массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в апреле. Как сообщили в Минздраве, Беларусь первой после России начала вакцинацию препаратом «Спутник V».  До конца весны...
 
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