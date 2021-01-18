Президент обсудил с министром обороны замысел учения «Запад-2021»

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия готовятся к совместному военному учению «Запад» в нынешнем году. Его замысел и детали Александр Лукашенко обсудил сегодня с министром обороны.

Решение о проведении учения уже согласовано на уровне президентов двух стран. Александр Лукашенко подчеркнул, что для него «Запад-2021» имеет не только практическое, но и символическое значение. В начале 80-х Президент и сам принимал участие в подобном учении в Витебской области.

Министр обороны, в свою очередь, доложил об оперативной обстановке на западных границах. А позже, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что запланированное белорусско-российское учение пройдёт на территории обеих стран в сентябре.

Фото БЕЛТА





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