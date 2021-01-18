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В Беларуси из-за сильных морозов объявлен оранжевый уровень опасности

18.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси из-за сильных морозов объявлен оранжевый уровень опасности

Мороз почти под минус тридцать, минувшая ночь стала самой холодной этой зимой. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. 

Осадков не ожидается, но ветер и минус 17, а в отдельных районах 20 градусов ниже нуля могут доставить хлопоты. Медики рекомендуют не выходить на улицу в тесной и влажной одежде и обуви. Активно двигаться, чтобы избежать обморожения, металлические украшения сегодня тоже лучше оставить дома. Пик морозов придётся на утренние часы. Но со вторника холода постепенно начнут отступать. К концу недели – едва ли не оттепель.

 

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Мороз почти под минус тридцать, минувшая ночь стала самой холодной этой зимой. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.  Осадков не ожидается, но ветер и...
 
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