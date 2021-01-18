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В белорусских областях могут появиться университетские клиники

18.01.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во всех областях Беларуси могут появиться университетские клиники. Новое понятие предлагают закрепить в законе о здравоохранении. Изменения в этот нормативный акт на днях обсуждали на совещании у Президента.

Объединить лечение, обучение и научную мысль, а в итоге улучшить качество медицинской помощи. Такая схема работы сегодня популярна в мире. В Беларуси университетская клиника пока одна – Гродненская. Проект пилотный. Медицинский вуз и главная больница области здесь – единый комплекс. В подготовке студентов теперь – упор на практику, причем индивидуальную. Врачи могут начать преподавать и заниматься наукой, а преподаватели – внедрять в клинике свои разработки. Проект оказался эффективным. Меньше чем за год здесь на 15% выросло количество высокотехнологичных операций, два десятка врачей-практиков теперь преподают, также чаще медработники удаленно онлайн консультируют пациентов.

Виктор Аносов, заместитель главного врача по клинической работе университетской клиники: «Количество внедрений возросло. 300 внедрений за прошлый год сделано в лечебный процесс, как авторских технологий, так и заимствованных методик. Проект предусматривает закупку высокотехнологичного оборудования. Открытость больницы для учебного процесса. Студенты с удовольствием устраиваются как совместители, приходят добровольно на дежурства, участвуют в лечебном процессе». 

Если изменения в закон о здравоохранении будут приняты, университетские клиники могут появиться в разных уголках страны уже в ближайшие пять лет. В первую очередь, в городах, где есть медицинские вузы и колледжи. 

 

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Во всех областях Беларуси могут появиться университетские клиники. Новое понятие предлагают закрепить в законе о здравоохранении. Изменения в этот нормативный...
 
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