Источник материала: ОНТ

Модернизированное производство по переработке макулатуры открылось на бумажной фабрике «Спартак» в Шклове.

Теперь есть возможность работать с низкосортным сырьём. Его переработка увеличится в 3 раза. Это позволит стать шкловскому «Спартаку» одним из самых крупных отраслевых предприятий республики. Со следующего года объём переработки макулатуры достигнет 60 тысяч тонн. Это фактически мощность двух областей – Могилевской и Минской. Вложенные инвестиции существенно улучшат и экологию – в Днепр будет сбрасываться меньше сточных вод. Также для технических нужд из реки возьмут на 40% меньше воды.

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