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На реке под Брестом появился идеально ровный вращающийся круг. Его сняли на видео (видео)
Источник материала: Onliner
У белорусской природы в последнее время игривое настроение. На днях в Сморгони заметили
Это довольно редкое явление, которое возникает на реках с медленным течением. Такие круги образуются из-за вихревого течения. Отколовшийся лед начинает вращаться, его края стачиваются об остальной лед, и со временем он приобретает идеальную форму. Но так говорят ученые, а мы им верить не обязаны. Предлагаем свои версии. Все ученые-альтернативщики могут высказать свои предположения в комментариях.
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У белорусской природы в последнее время игривое настроение. На днях в Сморгони заметили «ледяные иглы» — красивое атмосферное явление, при котором в воздухе...
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