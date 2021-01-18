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На реке под Брестом появился идеально ровный вращающийся круг. Его сняли на видео (видео)

18.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У белорусской природы в последнее время игривое настроение. На днях в Сморгони заметили «ледяные иглы» — красивое атмосферное явление, при котором в воздухе висят мелкие кристаллы льда в виде светящихся столбов. Сегодня утром в Минске появилось гало, а под Брестом учудила река, на которой появился вращающийся круг диаметром в несколько метров. Смотрится красиво.

Это довольно редкое явление, которое возникает на реках с медленным течением. Такие круги образуются из-за вихревого течения. Отколовшийся лед начинает вращаться, его края стачиваются об остальной лед, и со временем он приобретает идеальную форму. Но так говорят ученые, а мы им верить не обязаны. Предлагаем свои версии. Все ученые-альтернативщики могут высказать свои предположения в комментариях.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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У белорусской природы в последнее время игривое настроение. На днях в Сморгони заметили «ледяные иглы» — красивое атмосферное явление, при котором в воздухе...
 
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