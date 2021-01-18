На реке под Брестом появился идеально ровный вращающийся круг. Его сняли на видео (видео)

Источник материала: Onliner

У белорусской природы в последнее время игривое настроение. На днях в Сморгони заметили «ледяные иглы» — красивое атмосферное явление, при котором в воздухе висят мелкие кристаллы льда в виде светящихся столбов. Сегодня утром в Минске появилось гало , а под Брестом учудила река, на которой появился вращающийся круг диаметром в несколько метров. Смотрится красиво.

Это довольно редкое явление, которое возникает на реках с медленным течением. Такие круги образуются из-за вихревого течения. Отколовшийся лед начинает вращаться, его края стачиваются об остальной лед, и со временем он приобретает идеальную форму. Но так говорят ученые, а мы им верить не обязаны. Предлагаем свои версии. Все ученые-альтернативщики могут высказать свои предположения в комментариях.

Что это?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Ктулху крутит хулахуп Это ледяной винил Вызываю Малдера и Скалли! Я так же крутился в 2020-м Караси на карусели Голосовать