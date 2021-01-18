Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей

Источник материала: Onliner

Комедийная актриса Селеста Барбер из Австралии продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях чувством юмора и позитивным отношением к жизни. В очередной подборке Барбер вновь пародирует инстаграм-фото знаменитостей, которые, как известно, очень трепетно относятся к своему публичному образу.

Селеста Барбер видит все немного иначе и, кажется, получает от этого удовольствие.



Себя Селеста называет "австралийской королевой комедии"



Вероятно, с этим утверждением согласятся многие миллионы ее подписчиков в Facebook и Instagram



Правда, не до конца ясно: так много ее поклонников актерского таланта или пародий на знаменитостей



Кстати, не всегда очевидно, что смешнее: оригинал или пародия Селесты



Иногда пародия мало отличается от оригинала, в других случаях австралийка дает волю фантазии



















Как раз тот случай, когда креативность оригинала вызывает определенные вопросы











И там и там — по две пары трусов и странно задранная майка (или любой другой «топ»). Но по каким-то причинам в одном случае смешно, в другом... тоже











Немного самоиронии еще никому не мешало







Судя по всему, все максимально аутентично











