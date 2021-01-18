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Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Источник материала: Onliner
Комедийная актриса Селеста Барбер из Австралии продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях чувством юмора и позитивным отношением к жизни. В очередной
Селеста Барбер видит все немного иначе и, кажется, получает от этого удовольствие.
Себя Селеста называет "австралийской королевой комедии"
Вероятно, с этим утверждением согласятся многие миллионы ее подписчиков в Facebook и Instagram
Правда, не до конца ясно: так много ее поклонников актерского таланта или пародий на знаменитостей
Кстати, не всегда очевидно, что смешнее: оригинал или пародия Селесты
Иногда пародия мало отличается от оригинала, в других случаях австралийка дает волю фантазии
Как раз тот случай, когда креативность оригинала вызывает определенные вопросы
И там и там — по две пары трусов и странно задранная майка (или любой другой «топ»). Но по каким-то причинам в одном случае смешно, в другом... тоже
Немного самоиронии еще никому не мешало
Судя по всему, все максимально аутентично
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 115 Вт, регулировка мощности, турбощетка
с контейнером, пылесборник: контейнер, потребление: 1800 Вт, труба: сталь, регулировка мощности на корпусе, шум 81 дБ
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Комедийная актриса Селеста Барбер из Австралии продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях чувством юмора и позитивным отношением к жизни. В очередной...
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