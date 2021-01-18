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Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей

18.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Комедийная актриса Селеста Барбер из Австралии продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях чувством юмора и позитивным отношением к жизни. В очередной подборке Барбер вновь пародирует инстаграм-фото знаменитостей, которые, как известно, очень трепетно относятся к своему публичному образу.

Селеста Барбер видит все немного иначе и, кажется, получает от этого удовольствие.

Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Себя Селеста называет "австралийской королевой комедии"
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Вероятно, с этим утверждением согласятся многие миллионы ее подписчиков в Facebook и Instagram
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Правда, не до конца ясно: так много ее поклонников актерского таланта или пародий на знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Кстати, не всегда очевидно, что смешнее: оригинал или пародия Селесты
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Иногда пародия мало отличается от оригинала, в других случаях австралийка дает волю фантазии
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Как раз тот случай, когда креативность оригинала вызывает определенные вопросы
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
И там и там — по две пары трусов и странно задранная майка (или любой другой «топ»). Но по каким-то причинам в одном случае смешно, в другом... тоже
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Немного самоиронии еще никому не мешало
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Судя по всему, все максимально аутентично
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
Актриса весело спародировала инстаграм-фото знаменитостей
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Комедийная актриса Селеста Барбер из Австралии продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях чувством юмора и позитивным отношением к жизни. В очередной...
 
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