Источник материала: Хартия'97

Алексея Навального судят прямо в отделении полиции 2 18.01.2021, 13:09

алексей навальный

Оппозиционный политик провел ночь в отделении полиции в Химках.

Адвокат российского оппозицонера Алексея Навального Ольга Михайлова в понедельник, 18 января, в 12:29 по минскому времени, получила уведомление о том, что суд по вопросу о заключении Навального под стражу состоится в 12:30 прямо в полицейском участке в Химках, где оппозиционер провел ночь.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

ФСИН просит суд арестовать Алексея Навального до заседания по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Политик Алексей Навальный, ранее находившийся в Германии после попытки отравления, вернулся в Москву вечером 17 января. В 21:00 на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" Навальный был задержан сотрудниками российских силовых структур.

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