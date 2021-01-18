ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Алексея Навального судят прямо в отделении полиции

18.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Алексея Навального судят прямо в отделении полиции

2
  • 18.01.2021, 13:09
Алексея Навального судят прямо в отделении полиции
алексей навальный

Оппозиционный политик провел ночь в отделении полиции в Химках.

Адвокат российского оппозицонера Алексея Навального Ольга Михайлова в понедельник, 18 января, в 12:29 по минскому времени, получила уведомление о том, что суд по вопросу о заключении Навального под стражу состоится в 12:30 прямо в полицейском участке в Химках, где оппозиционер провел ночь.

ФСИН просит суд арестовать Алексея Навального до заседания по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Политик Алексей Навальный, ранее находившийся в Германии после попытки отравления, вернулся в Москву вечером 17 января. В 21:00 на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" Навальный был задержан сотрудниками российских силовых структур.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиционный политик провел ночь в отделении полиции в Химках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шрайбман: Не надо сравнивать кислое с длинным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by