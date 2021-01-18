ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия планирует легализовать коррупцию в «чрезвычайных ситуациях»

18.01.2021 13:29 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Госдума РФ рассмотрит законопроект об освобождении чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционных норм.

Проект был внесен в нижнюю палату в конце декабря в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

«Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств», - цитирует «Коммерсант» пояснительную записку к проекту.

Такими обстоятельствами, согласно законопроекту, могут быть признаны «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть».

Это, например, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.

Определять, насколько непреодолимыми и чрезвычайными были обстоятельства коррупционных нарушений, будет специальная комиссия.

Речь идет о том, что совершение действий, подпадающих под антикоррупционное законодательство, допускается при наличии чрезвычайных ситуаций.

«Например, чтобы задекларировать свой домик в Италии, депутату нужна справка с точными параметрами недвижимости, но его внесли в санкционные списки ЕС, и въехать за справкой в ЕС он не может, а юристы с ним из-за этого работать отказываются», - приводит пример юрист «Трансперенси Интернешнл» Григорий Машанов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госдума РФ рассмотрит законопроект об освобождении чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционных норм.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент обсудил с министром обороны замысел учения «Запад-2021»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by