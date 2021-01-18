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НКО в США требует удалить Telegram из магазина приложений Apple

18.01.2021 13:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за безопасный интернет") подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений.

Об этом пишет газета The Washington Post, передает ТАСС.

Иск был подан в штате Калифорния. Организация утверждает, что руководство Telegram не приняло достаточных ограничительных мер в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США 6 января. Американская НКО считает, что Telegram, допуская размещение экстремистского и расистского контента, а также сообщений, разжигающих ненависть, нарушает условия пользования магазином приложений Apple.

В связи с этим истцы обвиняют Apple "в причинении им по неосторожности морального вреда" и требуют, помимо удаления мессенджера из магазина приложений App Store, также возмещения ущерба. Аналогичный иск планируется подать также в адрес Google.

 
 
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Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за безопасный интернет") подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее...
 
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