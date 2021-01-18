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Судьи по вызову: Навального судят прямо в отделе полиции

18.01.2021 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвоката уведомили об этом всего за несколько минут до заседания.

Суд над задержанным накануне в аэропорту российким политиком Алексеем Навальным по мере пресечения начался прямо в отделе полиции в московских Химках, куда политик был доставлен после задержания. Об этом адвокат Ольга Михайлова рассказала «Медузе».

Заседание началось примерно в 12:30 мск, Михайловой сообщили об этом за несколько минут до этого времени.

До начала заседания суда Навальный находился под стражей около 15 часов. 

Все это время к политику под разными предлогами не пускали адвокатов.
 
 
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Адвоката уведомили об этом всего за несколько минут до заседания.
 
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