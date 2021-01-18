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Удостоверение БНФ как "доказательство преступления"

18.01.2021 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Лиде на 5 лет колонии осудили Витольда Ашурка. Процесс проходил в закрытом режиме. Судья Максим Филатов принял такое решение без объяснения причин.

Удостоверение БНФ как "доказательство преступления"
Как передает "Белсат", Ашурка признали виновным по ст. 342 Уголовного кодекса ("Действия, грубо нарушающие общественный порядок") и ст. 364 УК ("Насилие или угроза насилия в отношении милиционера"). 

Кроме того судья постановил уничтожить "удостоверение БНФ — доказательство преступления".

Ашурок — активист движения "За свободу", член Сойма партии БНФ. Он устраивал акции против загрязнения окружающей среды, ставил кресты повстанцам Калиновского, протестовал против интеграции с Россией.
 
 
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В Лиде на 5 лет колонии осудили Витольда Ашурка. Процесс проходил в закрытом режиме. Судья Максим Филатов принял такое решение без объяснения причин.
 
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