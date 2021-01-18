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Почему в белорусских супермаркетах так немного картофеля, выращенного в Беларуси? Мнение директора Толочинского завода

18.01.2021 13:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода поделился мнением, почему в белорусских супермаркетах так мало белорусского картофеля.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы сказали о том, что вы первые в стране по картофелю.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Где-то так, мы статистику не проводили.

Почему в белорусских супермаркетах так немного картофеля, выращенного в Беларуси? Мнение директора Толочинского завода

Вадим Щеглов:
Одни из лидеров в картофелеводстве. Но когда заходишь в супермаркеты, очень нечасто увидишь белорусский картофель. Есть египетский, украинский. Сейчас фермерские хозяйства стали подтягиваться. А в чем проблема? Где наш белорусский картофель?

Анатолий Анюховский:
Я смотрю на все это. Это первые ласточки капитализма. У них отсутствует чувство государственности. Стараемся работать с торговыми сетями, пытаться, что-то не получается – уходим в экспорт. Сегодня мы практически сохранили и позиции в картофелеводстве, и устойчивость, потому что основной доход нашего предприятия – это производство и реализация картофеля в продовольствии.

Вадим Щеглов:
Сколько из выращенного картофеля в процентах вы оставляете внутри страны, и сколько идет на экспорт?

Почему в белорусских супермаркетах так немного картофеля, выращенного в Беларуси? Мнение директора Толочинского завода

Анатолий Анюховский:
С товарного картофеля процентов 95 идет по разным источникам на экспорт. Внутренняя потребность картофеля незначительная. Внутренняя потребность картофеля возрастет, когда мы запустим цех по производству картофеля фри. Этот полуфабрикат будет более спросный.

Вадим Щеглов:
И вы будете меньше зависеть от внешнего рынка, потому что вдруг будет урожай в России или Украине.

Анатолий Анюховский:
Мы лавируем. У нас уже будет переработка на крахмал и картофель фри. И будет семенное. Мы под Академией наук, мы имеем оригинальные семена.

Почему в белорусских супермаркетах так немного картофеля, выращенного в Беларуси? Мнение директора Толочинского завода

И вот сейчас мы целый завод построили, идут пусконаладочные работы по производству картофеля фри. Если картофелеводы знают, мы ввозим 4,5-5 тысяч картофеля фри с той же Польши, Прибалтики.

Вадим Щеглов:
Вы хотите заместить?

Анатолий Анюховский:
Да, это одно из направлений развития картофелеводства, потому что в том виде, в котором оно сегодня есть, это не имеет права на существование. Представьте себе, что сегодня в Европе, в Америке на каждую душу населения приходится до 50 килограмм субпродуктов из картофеля, переработанного картофеля.

Вадим Щеглов:
Это потребляет столько.

Почему в белорусских супермаркетах так немного картофеля, выращенного в Беларуси? Мнение директора Толочинского завода

Анатолий Анюховский:
У нас только два потребления. Мы отстаем абсолютно. Это одно из направлений, которое произошло и на нашем заводе. Мы увидели направление, тему. МакДональдсы завозят, KFC завозят.

Вадим Щеглов:
В общем, бульбаши – не бульбаши.

Анатолий Анюховский:
Мы это исправим. Дайте нам немножко времени. Сейчас уже идут пусконаладочные.

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Люди в материале: Анатолий Анюховский, Вадим Щеглов

 
 
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода поделился мнением, почему в белорусских супермаркетах...
 
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