«На крови белорусов устроили гуляния». За что в соцсетях раскритиковали Михайлова, Сюткина и Зару?

Источник материала: Tut.by

В эту субботу в столичном комплексе «БелЭкспо» прошел прием от имени президента на старый Новый год. На концерте выступили российские артисты Стас Михайлов, Валерий Сюткин и певица Зара, а также звезды белорусской эстрады. Информация о проведении концерта держалась в тайне, но фото и видео с мероприятия таки попали в Сеть. По традиции в соцсетях белорусы стали массово упрекать российских звезд за участие в провластном мероприятии. Теперь комментарии к некоторым постам Михайлова и Сюткина закрыты, а критические высказывания белорусов — удалены.



Стас Михайлов и арт-группа «Беларусы». Фото: t.me/motolkohelp

16 января в столичном выставочном центре «БелЭкспо», известном в народе как «Ромашка», прошел концерт по случаю празднования старого Нового года. Программа выступления состояла из официальной и концертной частей, закончилось оно поздней ночью. На мероприятии побывал и Александр Лукашенко.

Telegram-канал «МотолькоПомоги» опубликовал предположительный сценарий мероприятия. Если верить слитому документу, в числе приглашенных звезд — белорусские артисты, который после выборов не раз высказывались в поддержку действующей власти: например, Алена Ланская, Александр Солодуха, Виктория Алешко, Руслан Алехно, Жанет, Ирина Дорофеева, Евгений Олейник и Юлия Быкова из группы Aura, арт-группа «Беларусы». Все они, напомним, участвовали в записи композиции «Любимую не отдают». Ведущими концертной части выступили Ольга Венская (телеканал «Беларусь 1») и Герман (ОНТ), официальной — Александр Аверков (ОНТ).

Поддержать провластное мероприятие приехали и российские артисты: Зара, Стас Михайлов и Валерий Сюткин. По всей видимости, организаторы просили гостей не выкладывать фото со звездами в открытом доступе. Однако видео с выступлениями Михайлова и Сюткина все-таки попали в Сеть. Их в своих профилях опубликовали, предположительно, совладелица сеть магазинов Duty Free Helen & Valery Елена Скрипель (@helen_s_s_) и ведущая новостей на «Беларусь-1» Людмила Казак (@kazakludmila). Сейчас профили обеих закрыты.

Как и в случае с проведением женского форума в «Минск-Арене» , на котором выступил Николай Басков, Руслан Алехно и Александр Солодуха, белорусы стали активно писать участникам мероприятия в соцсетях с критикой. Стас Михайлов получил такой комментарий под одной из своих публикаций в Instagram:

— В новой Беларуси вам не для кого будет выступать, ваши почитатели будут сидеть в тюрьме за свои преступления.

— Однажды взяв деньги у (не)человека, который пытает и убивает свой народ, сложно будет отмыться от позора, — считает другой пользователь.



Фото: president.gov.by

У артиста спрашивали, как ему выступалось «за деньги, собранные на крови и страданиях белорусского народа» и «как после этого лицемерия поются песни о любви и мире». Кто-то писал, что разочарован таким поступком Стаса, хотя раньше считал его своим кумиром. Еще один пользователь иронично высказался:

— Выступление на шабаше у диктатора, да еще с трусливым условием оставить его в тайне и не афишировать — это ли вершина творчества!

Михайлов отреагировал на вопросы белорусов тем, что закрыл комментарии к свежим постам в своем профиле.

Точно так же поступил и Сюткин: теперь оставить комментарий к первым 12 публикациям музыканта невозможно. Кстати, ночью у него в Instagram появился пост с такой цитатой: «Отсутствие потребности кому-то что-то доказывать является верным признаком гармонии внутри». Связана ли она с последними событиями, не уточняется.

В Сети заметили , что певица Зара на время также отключала возможность комментировать ее посты, однако сейчас это снова можно сделать. В профиле артистки, которая, к слову, удостоена звания «Артист ЮНЕСКО за мир», практически все критические комментарии на момент публикации текста удалены. Но кое-какие все-таки остались:

— Слов нет, как я в вас разочарована. Всегда казались такой тонкой, возвышенной, восхитительной девушкой, еще со времен «Фабрики». И вот… На крови белорусов устроили гуляния. Стелиться перед теми, кто творит геноцид и террор? Деньги стоили того? Режим не вечен, он по-любому проживет меньше, чем вы. И въезда вам в нашу страну больше не будет. Нет тут места для тех, кто пляшет на костях геноцида. Обидно, что столько лет обманывалась так.

Напомним, Стас Михайлов выступит в столичном Дворце спорта 9 апреля. Билеты — от 45 до 250 рублей.