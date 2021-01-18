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«На крови белорусов устроили гуляния». За что в соцсетях раскритиковали Михайлова, Сюткина и Зару?
Источник материала: Tut.by
В эту субботу в столичном комплексе «БелЭкспо» прошел прием от имени президента на старый Новый год. На концерте выступили российские артисты Стас Михайлов, Валерий Сюткин и певица Зара, а также звезды белорусской эстрады. Информация о проведении концерта держалась в тайне, но фото и видео с мероприятия таки попали в Сеть. По традиции в соцсетях белорусы стали массово упрекать российских звезд за участие в провластном мероприятии. Теперь комментарии к некоторым постам Михайлова и Сюткина закрыты, а критические высказывания белорусов — удалены.
16 января в столичном выставочном центре «БелЭкспо», известном в народе как «Ромашка», прошел концерт по случаю празднования старого Нового года. Программа выступления состояла из официальной и концертной частей, закончилось оно поздней ночью. На мероприятии побывал и Александр Лукашенко.
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Поддержать провластное мероприятие приехали и российские артисты: Зара, Стас Михайлов и Валерий Сюткин. По всей видимости, организаторы просили гостей не выкладывать фото со звездами в открытом доступе. Однако видео с выступлениями Михайлова и Сюткина все-таки попали в Сеть. Их в своих профилях опубликовали, предположительно, совладелица сеть магазинов Duty Free Helen & Valery
Как и в случае с проведением
— В новой Беларуси вам не для кого будет выступать, ваши почитатели будут сидеть в тюрьме за свои преступления.
— Однажды взяв деньги у (не)человека, который пытает и убивает свой народ, сложно будет отмыться от позора, — считает другой пользователь.
У артиста спрашивали, как ему выступалось «за деньги, собранные на крови и страданиях белорусского народа» и «как после этого лицемерия поются песни о любви и мире». Кто-то писал, что разочарован таким поступком Стаса, хотя раньше считал его своим кумиром. Еще один пользователь иронично высказался:
— Выступление на шабаше у диктатора, да еще с трусливым условием оставить его в тайне и не афишировать — это ли вершина творчества!
Михайлов отреагировал на вопросы белорусов тем, что закрыл комментарии к свежим постам в своем профиле.
Точно так же поступил и Сюткин: теперь оставить комментарий к первым 12 публикациям музыканта невозможно. Кстати, ночью у него в Instagram появился пост с такой цитатой: «Отсутствие потребности кому-то что-то доказывать является верным признаком гармонии внутри». Связана ли она с последними событиями, не уточняется.
В Сети
— Слов нет, как я в вас разочарована. Всегда казались такой тонкой, возвышенной, восхитительной девушкой, еще со времен «Фабрики». И вот… На крови белорусов устроили гуляния. Стелиться перед теми, кто творит геноцид и террор? Деньги стоили того? Режим не вечен, он по-любому проживет меньше, чем вы. И въезда вам в нашу страну больше не будет. Нет тут места для тех, кто пляшет на костях геноцида. Обидно, что столько лет обманывалась так.
Напомним, Стас Михайлов
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В эту субботу в столичном комплексе «БелЭкспо» прошел прием от имени президента на старый Новый год. На концерте выступили российские артисты Стас Михайлов,...
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