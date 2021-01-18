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В Минске заметили солнечное гало. Объясняем, что это за явление
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 18 января, в небе над Минском заметили необычный феномен — гало. Солнечное «кольцо» было видно из нескольких точек города.
Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Для Беларуси это явление довольно редкое, иногда его называют «зимней радугой».
Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов, сообщает «
Иногда, особенно в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. В этом случае гало напоминают сияющие драгоценные камни, а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится достаточно низко над горизонтом.
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Гало - это светящееся кольцо вокруг источника света.
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