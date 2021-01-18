В Минске заметили солнечное гало. Объясняем, что это за явление

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 18 января, в небе над Минском заметили необычный феномен — гало. Солнечное «кольцо» было видно из нескольких точек города.



Фото: читатель TUT.BY

Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Для Беларуси это явление довольно редкое, иногда его называют «зимней радугой».

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов, сообщает « Википедия ». Отраженный и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.



Фото: читатель TUT.BY

Иногда, особенно в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. В этом случае гало напоминают сияющие драгоценные камни, а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится достаточно низко над горизонтом.