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В Минске заметили солнечное гало. Объясняем, что это за явление

18.01.2021 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 18 января, в небе над Минском заметили необычный феномен — гало. Солнечное «кольцо» было видно из нескольких точек города.


Фото: читатель TUT.BY

Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Для Беларуси это явление довольно редкое, иногда его называют «зимней радугой».

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов, сообщает «Википедия». Отраженный и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.


Фото: читатель TUT.BY

Иногда, особенно в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. В этом случае гало напоминают сияющие драгоценные камни, а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится достаточно низко над горизонтом.

 
 
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Гало - это светящееся кольцо вокруг источника света.
 
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