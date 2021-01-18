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Полуобнаженные снимки 79-летней Вивьен Вествуд шокировали сеть
18.01.2021 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британский модельер Вивьен Вествуд произвела фурор в сети: 79-летняя икона моды снялась обнаженной для новой фотосессии.
Вествуд прославилась своими эпатажными и скандальными выходками еще в 80-х, но так и не потеряла "юношеский огонек". На этот раз британская дизайнер показала кадр, на котором позировала полуобнаженной. Переднюю часть тела "модной бабушки" прикрывала лишь хрупкая конструкция спереди, в то время как сзади модельер осталась полностью открытой.
В сети обсуждают новую фотосессию Вествуд: поклонники не могут поверить в то, что 79-летняя дизайнер решила сняться полуобнаженной.
"Фантастическая Вивьен Вествуд"; "Легенда!"; "И кто даст ей 79?"; "Королева эпатажа", - прокомментировали поклонники творчества знаменитости.
Оказалось, что таким способом модельер решила обратить внимание поклонников на проблему окружающей среды, которая становится все более глобальной. Напомним, что ранее эко-активистка рассказывала о своем отношении к природе в документальной киноленте "Вествуд: панк, икона, активист".
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую фотосессию эпатажной иконы моды и не перестают восторгаться смелостью дизайнера.
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