Что делать, если зимой постоянно трескаются губы? Несколько простых советов от дерматолога

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Почему губы часто трескаются с приходом холодов? Врач-дерматолог Виктория Коцур отвечает на «Простой вопрос» и называет действия, которые помогут позаботиться о чувствительной и тонкой коже губ.



Виктория Коцур Врач- дерматолог второй категории медицинского центра «Блоссом Клиник» Врач-второй категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

— Губы зимой страдают как от внешних воздействий (погоды, перепадов температуры и влажности), так и от внутренних (частые стрессы, вредные привычки, хронические болезни и принимаемые лекарства, недостаток витаминов).

Мороз, равно как ветер или палящие солнечные лучи, заставляет влагу испаряться с кожи губ, из-за чего снижается ее эластичность и появляется шелушение. К этому приводит и низкая влажность воздуха (ниже 50−60%) в помещениях: центральное отопление высушивает воздух настолько, что этот показатель снижается порой до 10−20%. Испарению жидкости и, как следствие, шелушению кожи, способствует и дыхание через рот, поскольку при каждом вдохе и выдохе проходящий воздух отбирает у губ драгоценную влагу.

Если говорить о дефиците витаминов, то губам чаще не хватает витаминов группы В, витаминов А, Е, С и некоторых микроэлементов — железа, цинка (реже — меди, серы и селена). Важны для здоровья губ также витамины D, F и K.

Не надо забывать, что сухость губ, трещины на них могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем — на аллергию, герпес, грибковые заболевания, сахарный диабет и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Из-за косметики губы могут трескаться зимой?

— Конечно. Не злоупотребляйте матовыми текстурами помад: в них содержатся компоненты, которые сушат кожу губ при ежедневном использовании. Замените их на бальзамы, придающие легкий оттенок.



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В холодное время года откажитесь от блесков для губ. Они создаются на гелевой основе, а под действием низких температур гель становится более плотными, стягивая кожу и провоцируя трещины.

Что поможет справиться с потрескавшимися губами?

— Как для лечения, так и для профилактики сухости губ не обойтись без бальзамов и гигиенических помад. Советую в первую очередь обращать внимание не на приятный аромат ванили или клубники, а на натуральность продукта, которому вы доверяете здоровье кожи.

В средствах для губ должны быть жирные масла (например, какао, ши, кокосовое, жожоба, авокадо, оливковое и другие), натуральный воск (канделильский, пчелиный, воск ним), витамины А и Е. Если речь идет о защите от солнца, то безопасные фотофильтры (диоксид титана и оксид железа).

Если проводить разграничение, то к гигиеническим помадам отнесем средства, поверхностно воздействующие на кожу губ, а к бальзамам — те, которые проникают вглубь. У бальзамов могут быть разные и консистенция, и формат упаковки. Они бывают жидкие (в тюбиках с аппликатором) и твердые (в жестяных или пластмассовых баночках). Их можно наносить и под декоративную косметику перед выходом в свет, и на прогулку с собакой, и перед тем, как ложиться спать, для заживления трещинок.

Гигиеническая помада — это средство, которое увлажняет губы и защищает кожу от негативного воздействия солнца, ветра, низких и высоких температур, а также температурных перепадов.

Делать выбор в пользу бальзама или гигиенической помады не требуется. В идеале для разных ситуаций должно быть и то, и другое. При выборе нужного средства рекомендую ориентироваться на функционал и состав продукта.

И, конечно, важно позаботиться о микроклимате в помещениях, где вы проводите много времени: можно использовать увлажнители воздуха, как можно чаще проветривать.