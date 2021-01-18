Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать Telegram на Западе

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать мессенджер Telegram на Западе. Об этом пишет ТАСС .



Фото: пресс-центр ООН

Таким образом Лавров в том числе прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа после протестов против результатов выборов главы государства.

«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, — заметил Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. — Это будет интересно».

Напомним: ранее американская НКО подала иск к Apple и потребовала удалить Telegram из App Store из-за «экстремистских» сообщений. Это произошло на фоне роста популярности мессенджера. В иске указано, что в Telegram распространяется незаконный контент, однако Apple, несмотря на освещение этой темы в СМИ, не предпринимала действий. В частности, такой контент распространялся во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января, говорится в документе.

Издание Rozetked со ссылкой на пост Павла Дурова также рассказало , почему Telegram не может быть заблокирован Amazon и другими компаниями. Так, по словам Дурова, Telegram не полагается на Amazon или другие сторонние облачные сервисы, так как у мессенджера есть собственная безопасная облачная инфраструктура, которая распределена по всему миру.