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Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать Telegram на Западе
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать мессенджер Telegram на Западе. Об этом пишет
Таким образом Лавров в том числе прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа после протестов против результатов выборов главы государства.
«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, — заметил Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. — Это будет интересно».
Напомним: ранее американская НКО
Издание Rozetked
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Глава МИД РФ затронул эту тему, комментируя блокировку аккаунтов в соцсетях действующего президента США Дональда Трампа.
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