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В выходные за участие в акциях в Минске задержали 30 человек. Все они ждут суда в ИВС
Источник материала: UDF
Наталья Ганусевич / Фото: sputnik.by
За минувшие выходные минская милиция задержала и определила в изолятор временного содержания 30 человек. Их задерживали за участие в несанкционированных мероприятиях.
«Несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Наиболее активные были задержаны», — сообщила Наталья Ганусевич.
Она также отметила, что идет работа по установлению личностей других участников протестов, которые не были задержаны в момент проведения акций.
Напомним,
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Среди задержанных — чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова.
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