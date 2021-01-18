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В выходные за участие в акциях в Минске задержали 30 человек. Все они ждут суда в ИВС

18.01.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В выходные за участие в акциях в Минске задержали 30 человек. Все они ждут суда в ИВС
Наталья Ганусевич / Фото: sputnik.by
Милиция решала кого задерживать по наличию «незарегистрированной символики». Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

За минувшие выходные минская милиция задержала и определила в изолятор временного содержания 30 человек. Их задерживали за участие в несанкционированных мероприятиях.

«Несмотря на регулярные предупреждения об ответственности, в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Наиболее активные были задержаны», — сообщила Наталья Ганусевич.


Она также отметила, что идет работа по установлению личностей других участников протестов, которые не были задержаны в момент проведения акций.

Напомним, среди задержанных — фельдшер и чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова.

 
 
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Среди задержанных — чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова.
 
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