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Иосуб: Чтобы Кремль заставлял «Газпром» раздвигать булки перед местным царьком — это прецедент
Источник материала: UDF
Вадим Иосуб. Фото: Еврорадио
«Утверждение Ермаковой председателем правления Белгазпромбанка — это очень, очень-очень плохая новость, — пишет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Во-первых, Кремль сделал ставку на Александра Лукашенко. Настолько большую, что заставил прогнуться и лечь под него Газпром.
Во-вторых, мы не знаем заплаченную за это цену. А она может быть очень высокой».
Экономист напомнил, что Совет директоров БГПБ (читай — Газпром) последовательно осудил введение и боролся против временной администрации.
«После окончания полномочий он был принципиально против видеть Ермакову предправления, — поясняет Вадим Иосуб. — Очевидно, что заставить поменять мнение руководства Газпрома мог только Кремль. Чтобы Кремль заставлял Национальное достояние раздвигать булки перед местным царьком в стране присутствия — это прецедент и для Кремля, и для Газпрома».
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Путин все же сделал ставку на Лукашенко.
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