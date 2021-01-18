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Иосуб: Чтобы Кремль заставлял «Газпром» раздвигать булки перед местным царьком — это прецедент

18.01.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Иосуб: Чтобы Кремль заставлял «Газпром» раздвигать булки перед местным царьком — это прецедент
Вадим Иосуб. Фото: Еврорадио
Известный экономист прокомментировал новость о новой-старой должности Надежды Ермаковой.

«Утверждение Ермаковой председателем правления Белгазпромбанка — это очень, очень-очень плохая новость, — пишет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.


Во-первых, Кремль сделал ставку на Александра Лукашенко. Настолько большую, что заставил прогнуться и лечь под него Газпром.

Во-вторых, мы не знаем заплаченную за это цену. А она может быть очень высокой».

Экономист напомнил, что Совет директоров БГПБ (читай — Газпром) последовательно осудил введение и боролся против временной администрации.

«После окончания полномочий он был принципиально против видеть Ермакову предправления, — поясняет Вадим Иосуб. — Очевидно, что заставить поменять мнение руководства Газпрома мог только Кремль. Чтобы Кремль заставлял Национальное достояние раздвигать булки перед местным царьком в стране присутствия — это прецедент и для Кремля, и для Газпрома».
 
Теги: Новости
 
 
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