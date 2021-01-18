Источник материала: UDF



Вадим Иосуб. Фото: Еврорадио

«Утверждение Ермаковой председателем правления Белгазпромбанка — это очень, очень-очень плохая новость, — пишет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

«После окончания полномочий он был принципиально против видеть Ермакову предправления, — поясняет Вадим Иосуб. — Очевидно, что заставить поменять мнение руководства Газпрома мог только Кремль. Чтобы Кремль заставлял Национальное достояние раздвигать булки перед местным царьком в стране присутствия — это прецедент и для Кремля, и для Газпрома».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иосуб: Чтобы Кремль заставлял «Газпром» раздвигать булки перед местным царьком — это прецедент Путин все же сделал ставку на Лукашенко.

Во-первых, Кремль сделал ставку на. Настолько большую, что заставил прогнуться и лечь под него Газпром.Во-вторых, мы не знаем заплаченную за это цену. А она может быть очень высокой».Экономист напомнил, что Совет директоров БГПБ (читай — Газпром) последовательно осудил введение и боролся против временной администрации.