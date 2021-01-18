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Двух белорусов подозревают в убийстве жителя Смоленщины

18.01.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смоленские следователи ведут дело об убийстве жителя Рославльского района, тело которого было найдено в погребе собственного дома.

Двух белорусов подозревают в убийстве жителя Смоленщины

По информации Следственного комитета, фигурантами по делу проходят два гражданина Беларуси.

«В период с 6 по 10 января хозяин дома и его гости распивали спиртное. В ходе возникшей ссоры один из злоумышленников нанес мужчине не менее трех ударов в область грудной клетки слева. Далее один из подозреваемых удерживал мужчину, а второй надавил ногой в область шеи, лишив тем самым последнего возможности дышать, а затем нанес еще один удар ножом в область груди. Когда хозяин дома скончался, злоумышленники спрятали тело в погреб, а сами скрылись с места совершения преступления», — отметили в СК.

В настоящее время один из подозреваемые арестованы (один находится под стражей в России, а второй в Беларуси).

 
 
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Смоленские следователи ведут дело об убийстве жителя Рославльского района, тело которого было найдено в погребе собственного дома.
 
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