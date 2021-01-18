ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главное в понедельник. Мать Романа Бондаренко обратилась к Рене Фазелю, активисту из Березовки присудили пять лет колонии

18.01.2021 14:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Морозную неделю кто-то начинает чашкой кофе, а мы — нашей традиционной хроникой с политическими новостями. Итак, сегодня мама Романа Бондаренко обратилась к Международной федерации хоккея и лично к Рене Фазелю. Активисту из Березовки дали пять лет колонии общего режима из-за применения насилия в отношении сотрудника милиции, а журналистку Галину Абакунчик осудили на 50 базовых величин. Рассказываем ниже обо всех этих событиях.

Мать Романа Бондаренко обратилась к Рене Фазелю

Сегодня мать Романа Бондаренко, погибшего после потасовки на «площади Перемен», записала видеообращение к Международной федерации хоккея и лично к Рене Фазелю.

— Прошло уже 64 дня с момента, как не стало моего единственного сына. 64 дня игнорирования, молчания, слежки, прослушки, запугивания, слива личной информации, — заявила Елена Бондаренко. — Я уже не уверена, что подозреваемые в деле моего сына появятся, хотя дело взято под личный контроль Александра Лукашенко, о чем он лично сообщил в СМИ.

Она добавила, что была уверена: случившееся будет раскрыто «по горячим следам». Она также высказалась по поводу проведения чемпионата мира по хоккею и обратилась к Фазелю.

— Я обращаюсь с просьбой пригласить меня и моего адвоката на встречу с генеральным прокурором Республики Беларусь. Единственная цель, которую я преследую как мать, потерявшая единственного сына, — это получить информацию и прежде всего ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы, как мне ранее и обещали. Спорт всегда был вне политики, и я надеюсь, что это до сих пор так и есть, — завершила свое обращение женщина.

Активисту из Березовки присудили пять лет колонии общего режима за насилие в отношении милиционера

18 января в Лидском районном суде огласили приговор по уголовному делу общественного активиста из Березовки Витольда Ашурко. Про это сообщает «Гродненская весна».

Витольд Ашурко был обвинен по ст. 342 ч. 1 (участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 (насилие в отношении сотрудника милиции) Уголовного кодекса, рассмотрение уголовного дела началось 28 декабря.

Поддержать Витольда приехали гродненские и минские общественные активисты.

Судья Максим Филатов объявил суд закрытым, сославшись на 23-ю статью Конституции и «угрозу государственной безопасности».

Главное в понедельник. Мать Романа Бондаренко обратилась к Рене Фазелю, активисту из Березовки присудили пять лет колонии

Журналистку Галину Абакунчик оштрафовали на 50 базовых величин за работу на марше

БАЖ сообщает, что судья Ленинского суда Минска Ю. Шуст присудил журналисте Галине Абакунчик штраф в размере 50 базовых величин за работу на марше 29 ноября 2020 года.

Галина вела стрим с места событий, но ее не было в кадре. Журналистку признали виновной в участии в акции и присудили штраф в размере 50 базовых величин.

Судебный процесс продолжался 7 минут.

Главное в понедельник. Мать Романа Бондаренко обратилась к Рене Фазелю, активисту из Березовки присудили пять лет колонии

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Морозную неделю кто-то начинает чашкой кофе, а мы — нашей традиционной хроникой с политическими новостями. Итак, сегодня мама Романа Бондаренко обратилась к...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На крови белорусов устроили гуляния». За что в соцсетях раскритиковали Михайлова, Сюткина и Зару?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by