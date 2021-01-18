Главное в понедельник. Мать Романа Бондаренко обратилась к Рене Фазелю, активисту из Березовки присудили пять лет колонии

Источник материала: Onliner Морозную неделю кто-то начинает чашкой кофе, а мы — нашей традиционной хроникой с политическими новостями. Итак, сегодня мама Романа Бондаренко обратилась к Международной федерации хоккея и лично к Рене Фазелю. Активисту из Березовки дали пять лет колонии общего режима из-за применения насилия в отношении сотрудника милиции, а журналистку Галину Абакунчик осудили на 50 базовых величин. Рассказываем ниже обо всех этих событиях.

Мать Романа Бондаренко обратилась к Рене Фазелю

Сегодня мать Романа Бондаренко, погибшего после потасовки на «площади Перемен», записала видеообращение к Международной федерации хоккея и лично к Рене Фазелю.

— Прошло уже 64 дня с момента, как не стало моего единственного сына. 64 дня игнорирования, молчания, слежки, прослушки, запугивания, слива личной информации, — заявила Елена Бондаренко. — Я уже не уверена, что подозреваемые в деле моего сына появятся, хотя дело взято под личный контроль Александра Лукашенко, о чем он лично сообщил в СМИ.

Она добавила, что была уверена: случившееся будет раскрыто «по горячим следам». Она также высказалась по поводу проведения чемпионата мира по хоккею и обратилась к Фазелю.

— Я обращаюсь с просьбой пригласить меня и моего адвоката на встречу с генеральным прокурором Республики Беларусь. Единственная цель, которую я преследую как мать, потерявшая единственного сына, — это получить информацию и прежде всего ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы, как мне ранее и обещали. Спорт всегда был вне политики, и я надеюсь, что это до сих пор так и есть, — завершила свое обращение женщина.

Активисту из Березовки присудили пять лет колонии общего режима за насилие в отношении милиционера

18 января в Лидском районном суде огласили приговор по уголовному делу общественного активиста из Березовки Витольда Ашурко. Про это сообщает «Гродненская весна».

Витольд Ашурко был обвинен по ст. 342 ч. 1 (участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 (насилие в отношении сотрудника милиции) Уголовного кодекса, рассмотрение уголовного дела началось 28 декабря.

Поддержать Витольда приехали гродненские и минские общественные активисты.

Судья Максим Филатов объявил суд закрытым, сославшись на 23-ю статью Конституции и «угрозу государственной безопасности».





Журналистку Галину Абакунчик оштрафовали на 50 базовых величин за работу на марше

БАЖ сообщает , что судья Ленинского суда Минска Ю. Шуст присудил журналисте Галине Абакунчик штраф в размере 50 базовых величин за работу на марше 29 ноября 2020 года.

Галина вела стрим с места событий, но ее не было в кадре. Журналистку признали виновной в участии в акции и присудили штраф в размере 50 базовых величин.

Судебный процесс продолжался 7 минут.





(будет дополнено)