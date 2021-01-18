Разборки в Кобрине: что это вообще было? (видео)

Источник материала: Onliner

Город Кобрин, 17 января 2021 года, время — 0:47. Три человека перешли дорогу по пешеходному переходу в районе перекрестка улиц Дзержинского и 700-летия Кобрина, затем этот перекресток пересек автомобиль белого цвета. То, что произошло дальше, невозможно было предугадать.

Пешеходы обернулись на автомобиль, затем бросились ему наперерез: открыли двери, двое разместились в машине. В этот момент сзади остановилось другое авто: оттуда вышли два человека. Началось выяснение отношений.

В какой-то момент в происходящем было задействовано не менее 13 человек, включая участников и непосредственных зрителей. Выяснение отношений длилось довольно долго и завершилось лишь с прибытием милиции. Причем белый автомобиль в итоге куда-то оттолкали.

После просмотра видео, размещенного на нашем форуме пользователем с ником KOIN_Kobrin, остается один-единственный вопрос: это что вообще такое было?

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