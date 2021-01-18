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В Гродно идет суд по поводу конфликта на последнем пикете Тихановского

18.01.2021 14:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

29 мая Сергей Тихановский со «Страной для жизни» отправился в Гродно на пикет по сбору подписей в пользу утвержденного кандидата Светланы Тихановской. Дальше все происходило на ваших глазах: женщина задает вопросы Тихановскому, он пытается от нее отойти, на помощь приходят милиционеры. Но не Тихановскому, а женщине. Они пытаются остановить блогера, по толпе проносится гул возмущения, кольцо людей сжимается, потом разжимается — на земле под трель свистка остается лежать участковый Владимир Козловский.

Тихановский в прямом эфире говорит о провокации и пытается уйти в сторону, но силовики реагируют быстро. Тут же подъезжают микроавтобусы с ОМОНом, блогера задерживают. Толпа пытается окружить транспорт силовиков, скандируя требования об освобождении Тихановского, но в прямые стычки с силовиками вступают единицы.

Вечером такой сюжет дает БТ.

На следующий день МВД дает информацию, что двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они были госпитализированы.

Сегодня в суде Октябрьского района Гродно начался суд. Обвиняемых трое: Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов и Владимир Книга.




Их обвиняют в нарушении статьи 342 УК РБ — массовые беспорядки. Владимира Книгу еще и в насилии либо угрозе насилия в отношении правоохранительных органов, сообщает S13: «Зал суда небольшой. Поддержать гродненских активистов пришло большое количество гродненцев. Зал для слушаний выделили очень маленький, который, к слову, задолго до начала заседания был заполнен практикантами коммерческого юридического колледжа. С их слов, студенты не знали, на какое судебное заседание их привели.

Судебный процесс ведет судья Ольга Бекушева, сторону обвинения представляет прокурор Никита Мысливец».

Потерпевшими выступают представители правоохранительных органов — Козловский, Хваленя, Будник и Рахунок. Два последних на заседания не явились.

В начале суда участковый Козловский подал исковое заявление в отношении Розниченко на возмещение морального вреда в размере 8 тыс. белорусских рублей.

Обвиняемые вины не признают.

(будет дополнено)

 
Теги: Гродно
 
 
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29 мая Сергей Тихановский со «Страной для жизни» отправился в Гродно на пикет по сбору подписей в пользу утвержденного кандидата Светланы Тихановской. Дальше все...
 
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