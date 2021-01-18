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В Гродно идет суд по поводу конфликта на последнем пикете Тихановского
Источник материала: Onliner
29 мая Сергей Тихановский со «Страной для жизни»
Тихановский в прямом эфире говорит о провокации и пытается уйти в сторону, но силовики реагируют быстро. Тут же подъезжают микроавтобусы с ОМОНом, блогера задерживают. Толпа пытается окружить транспорт силовиков, скандируя требования об освобождении Тихановского, но в прямые стычки с силовиками вступают единицы.
Вечером такой сюжет дает БТ.
На следующий день МВД дает информацию, что двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они были госпитализированы.
Сегодня в суде Октябрьского района Гродно начался суд. Обвиняемых трое: Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов и Владимир Книга.
Их обвиняют в нарушении статьи 342 УК РБ — массовые беспорядки. Владимира Книгу еще и в насилии либо угрозе насилия в отношении правоохранительных органов,
Судебный процесс ведет судья Ольга Бекушева, сторону обвинения представляет прокурор Никита Мысливец».
Потерпевшими выступают представители правоохранительных органов — Козловский, Хваленя, Будник и Рахунок. Два последних на заседания не явились.
В начале суда участковый Козловский подал исковое заявление в отношении Розниченко на возмещение морального вреда в размере 8 тыс. белорусских рублей.
Обвиняемые вины не признают.
(будет дополнено)
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29 мая Сергей Тихановский со «Страной для жизни» отправился в Гродно на пикет по сбору подписей в пользу утвержденного кандидата Светланы Тихановской. Дальше все...
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