«Согласовано с президентом России». Почему Ермакова снова возглавила Белгазпромбанк

Источник материала: Салiдарнасць

Источник, близкий к акционерам, рассказал, почему же решение оказалось в пользу Ермаковой.

Назначение Надежды Ермаковой главой правления Белгазпромбанка вызвала некоторое удивление, учитывая, что еще 10 декабря она покинула должность главы временной администрации.

Многие эксперты отмечают, что ничего хорошего назначение Ермаковой не предвещает и уже говорит о многом.

Источник, близкий к акционерам, рассказал TUT.BY , почему же решение оказалось именно таковым:

— На самом деле давление на российских акционеров банка с целью сохранить его под влиянием властей и (и, возможно, лучше контролировать будущий судебный процесс над его экс-руководителями, включая Бабарико), началось еще в последние месяцы работы временной администрации. Акционерам поступали недвусмысленные сигналы о том, что предложенных ими кандидатов в правление могут не аттестовать, ибо к ряду из них есть вопросы у силовиков. При этом конкретизировать суть этих претензий чиновники отказывались. Одновременно Нацбанк настойчиво рекомендовал ввести в правление Белгазпромбанка кандидатов из числа своих зампредов. Сама же Ермакова активно включилась в борьбу за пост председателя правления, объясняя это поручением главы государства.





По данным источника, среди кандидатов на пост главы банка участники рынка называли, и одного из бывших премьер-министров страны, но Администрация президента отреагировала на это крайне негативно.

— Когда после отказа акционеров от навязываемых извне кандидатур Нацбанк все же одобрил в декабре четырех новых членов правления, предложенных акционерами, речь пошла о том, что могут отозвать их аттестацию уже в январе, если именно Надежда Ермакова не будет утверждена первым лицом. Такой шаг предлагался вместо уж совсем комичного повторного введения в банк временной администрации. По нашей информации, есть резолюция Лукашенко, который резко настоял на необходимости выполнять его кадровые решения по банку, подчеркнув, что вопрос «согласован с президентом России».

Собеседник рассказал, что в начале января давление на российских акционеров Белгазпромбанка усилилось. Власти негласно увязывали пролонгацию выданных банку стабилизационных кредитов с назначением Ермаковой.

— В ход пошла тяжелая артиллерия: подтверждать договоренности президентов на переговоры приехал в начале года посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. И, очевидно, ему удалось найти нужные аргументы — назначение состоялось. Оно кажется нелогичным с учетом того, что еще в июне в своем пресс-релизе Газпром и Газпромбанк крайне отрицательно оценивали введение в Белгазпромбанке временной администрации во главе с Ермаковой, полгода никак с ней не взаимодействовали и даже заплатили за внешний аудит ее работы. Но таковы реалии, — признал собеседник.

По информации участников рынка, часть стабкредитов банку уже пролонгированы.

Собеседник также обратил внимание, что в полученных акционерами в конце прошлого года актах проверки банка со стороны Комитета госконтроля нет ни слова о прозвучавших ранее в СМИ претензиях о якобы «выведенных за рубеж 430 или 640 млн долларов, полученных незаконным путем».