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«Согласовано с президентом России». Почему Ермакова снова возглавила Белгазпромбанк
18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Источник, близкий к акционерам, рассказал, почему же решение оказалось в пользу Ермаковой.
Назначение Надежды Ермаковой главой правления Белгазпромбанка вызвала некоторое удивление, учитывая, что еще 10 декабря она покинула должность главы временной администрации.
Многие эксперты отмечают, что
Источник, близкий к акционерам, рассказал
— На самом деле давление на российских акционеров банка с целью сохранить его под влиянием властей и (и, возможно, лучше контролировать будущий судебный процесс над его экс-руководителями, включая Бабарико), началось еще в последние месяцы работы временной администрации. Акционерам поступали недвусмысленные сигналы о том, что предложенных ими кандидатов в правление могут не аттестовать, ибо к ряду из них есть вопросы у силовиков. При этом конкретизировать суть этих претензий чиновники отказывались. Одновременно Нацбанк настойчиво рекомендовал ввести в правление Белгазпромбанка кандидатов из числа своих зампредов. Сама же Ермакова активно включилась в борьбу за пост председателя правления, объясняя это поручением главы государства.
По данным источника, среди кандидатов на пост главы банка участники рынка называли, и одного из бывших премьер-министров страны, но Администрация президента отреагировала на это крайне негативно.
— Когда после отказа акционеров от навязываемых извне кандидатур Нацбанк все же одобрил в декабре четырех новых членов правления, предложенных акционерами, речь пошла о том, что могут отозвать их аттестацию уже в январе, если именно Надежда Ермакова не будет утверждена первым лицом. Такой шаг предлагался вместо уж совсем комичного повторного введения в банк временной администрации. По нашей информации, есть резолюция Лукашенко, который резко настоял на необходимости выполнять его кадровые решения по банку, подчеркнув, что вопрос «согласован с президентом России».
Собеседник рассказал, что в начале января давление на российских акционеров Белгазпромбанка усилилось. Власти негласно увязывали пролонгацию выданных банку стабилизационных кредитов с назначением Ермаковой.
— В ход пошла тяжелая артиллерия: подтверждать договоренности президентов на переговоры приехал в начале года посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. И, очевидно, ему удалось найти нужные аргументы — назначение состоялось. Оно кажется нелогичным с учетом того, что еще в июне в своем пресс-релизе Газпром и Газпромбанк крайне отрицательно оценивали введение в Белгазпромбанке временной администрации во главе с Ермаковой, полгода никак с ней не взаимодействовали и даже заплатили за внешний аудит ее работы. Но таковы реалии, — признал собеседник.
По информации участников рынка, часть стабкредитов банку уже пролонгированы.
Собеседник также обратил внимание, что в полученных акционерами в конце прошлого года актах проверки банка со стороны Комитета госконтроля нет ни слова о прозвучавших ранее в СМИ претензиях о якобы «выведенных за рубеж 430 или 640 млн долларов, полученных незаконным путем».
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Источник, близкий к акционерам, рассказал, как принималось это решение и почему опять она?
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