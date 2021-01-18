ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно начался суд «по делу Тихановского». Потерпевший милиционер запросил 8 тысяч за моральный вред

18.01.2021 14:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В суде Октябрьского района проходит судебное заседание над обвиняемыми по делу Тихановского - Евгением Розниченко, Дмитрием Фурмановым, Владимиром Книгой. Их обвиняют в нарушении статьи 342 УК РБ - массовые беспорядки. Владимира Книгу еще и в насилии либо угрозе насилия в отношении представителя правоохранительных органов.




Поддержать гродненских активистов пришло большое количество гродненцев. Зал для слушаний выделили очень маленький, который, к слову, задолго до начала заседания был заполнен практикантами коммерческого юридического коллежда. С их слов, студенты не знали, на какое судебное заседание их привели.

Судебный процесс ведет судья Ольга Бекушева, сторону обвинения представляет прокурор Никита Мысливец. 

В зал заседаний пустили потерпевших, прессу и родственников. Остальных просили покинуть зал. Ходатайство защиты о выделении большего зала для слушаний судья не поддержала, пояснив, что на данный момент это займёт много времени.

Потерпевшими выступают представители правоохранительных органов - Козловский, Хваленя и Будник и Рахунок. Два последних на заседания не явились.

В начале суда милиционер Козловский (тот, которого по версии следствия, повалили на тротуарную плитку) подал исковое заявление в отношении Розниченко на возмещения морального вреда в размере 8 тысяч белорусских рублей.

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции были задержаны руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Вечером того же дня Сергея Тихановского, а также еще семь задержанных перевезли из Гродно в Минск в изолятор временного содержания на ул. Окрестина.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Октябрьского района проходит судебное заседание над обвиняемыми по делу Тихановского - Евгением Розниченко, Дмитрием Фурмановым, Владимиром Книгой. Их...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На крови белорусов устроили гуляния». За что в соцсетях раскритиковали Михайлова, Сюткина и Зару?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by