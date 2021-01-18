Шрайбман: Не надо сравнивать кислое с длинным

Аналитик Артем Шрайбман на фоне ареста Алексея Навального при попытке вернуться в Россию ответил на вопрос, надо ли Светлане Тихановской сейчас возвращаться в страну.





"На фоне возвращения Навального в Россию (aka под арест) многие стали проводить параллели с Тихановской. В российских СМИ говорят, что Навальный вернулся, чтобы не стать как она. В белорусских соцсетях требуют ее возвращения, чтобы стать как он.





Эти рассуждения игнорируют тот простой факт, что Тихановская и Навальный играют в разных лигах. Он полноценный политик и хочет им оставаться, она – человек-символ, аватар белорусского протеста, которая никогда не хотела этим протестом руководить и не руководила.





За Светлану почти никто не голосовал как за будущего президента. За нее голосовали как за компромиссный путь к избавлению от нынешнего. У нее нет своего электората, она – сумма электоратов ее мужа, Бабарико, Цепкало и традиционной оппозиции.





Функция Навального – борьба за власть, то есть наращивание своего политического капитала внутри страны. Это практически невозможно из эмиграции. На двух Лениных и Хомейни история знает сотни забытых полит.эмигрантов.





Навальный показал, что готов на максимальные жертвы ради своей борьбы. А политика и есть борьба воль. Его сторонники и потенциальные сторонники это оценят. Этот рискованный ход – инвестиция в его политическую карьеру через N лет.





Функция Тихановской – репрезентация белорусского протеста. Ей не нужно наращивать свой капитал внутри страны. Ей никуда не надо избираться после ухода этой власти, ей не нужен рейтинг. Особенно ценой оставления своих детей без обоих родителей, возможно, на долгие месяцы





Сам ее приезд и арест сегодня способны стать триггером протестов на несколько дней. По всей стране выйдут цепочки солидарности, против властей усилят санкции. Перевешивает ли это ее международную активность сегодня? Очень сомневаюсь. В этом смысле ее приезд был бы полетом камикадзе, но даже не во вражеский авианосец, а в гору на вражеской территории. Ярко и красиво, но туповато.





Иллюзии про то, что можно организовать ей физическую защиту дипломатов или тысяч протестующих своими телами, оторваны от реальности. Дипломаты не будут участвовать в настолько провокационных с точки зрения Минска действиях. А тех, кто будет, вежливо отодвинут от Светланы с соратниками на границе. Протестующие даже на пике активности в августе не вступали в физическое противостояние с силовиками, чтобы защитить своих лидеров от ареста.





А вот кому можно подумать о повторении пути Навального – так это тем белорусским эмигрантам, кто хочет заниматься политикой в Беларуси в будущем. Речь о Павле Латушко, Валерии или Веронике Цепкало, Ольге Ковальковой, возможно, Вадиме Прокопьеве.





Их международная «польза» для протеста почти исчерпана. На встречи с лидерами ездит в основном Тихановская и ее команда. Медийное присутствие остальных эмигрантов скоро ограничится их блогами, ютуб-каналами и редкими интервью.





Способность зажечь своим глаголом сердца белорусов на новые протесты падает по мере того, как белорусы видят, что им надо идти га мороз под дубинки, а пламенные призывы идут из теплых варшавских офисов. ByPOL и прочие интересные инициативы могут работать и без политиков.





Их возвращение и арест тоже бы вряд ли подняли какую-то протестную волну, но в их личном резюме это могло бы стать серьезным отложенным активом. Таким же, как сейчас копится у Бабарико, Колесниковой и Тихановского.



