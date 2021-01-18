Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар произошел в здании цеха ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит", об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании здания, распложенного на улице Барыкина, поступило в службу спасения вечером 17 января. К прибытию спасателей открыто горела кровля компрессорной, которое было пристроена к литейному цеху.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, на технологический процесс инцидент не повлиял.

Огонь уничтожил кровлю помещения, повредил компрессор. Пострадавших в результате случившегося нет. Причину пожара установят эксперты, в настоящее время рассматривается версия нарушений при использовании электрооборудования и эксплуатации электросетей.

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