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Здание цеха завода "Центролит" горело в Гомеле – видео

18.01.2021 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар произошел в здании цеха ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит", об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании здания, распложенного на улице Барыкина, поступило в службу спасения вечером 17 января. К прибытию спасателей открыто горела кровля компрессорной, которое было пристроена к литейному цеху.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, на технологический процесс инцидент не повлиял. 

Огонь уничтожил кровлю помещения, повредил компрессор. Пострадавших в результате случившегося нет. Причину пожара установят эксперты, в настоящее время рассматривается версия нарушений при использовании электрооборудования и эксплуатации электросетей.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Из-за возгорания технологический процесс нарушен не был, предполагается, что причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
 
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