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Здание цеха завода "Центролит" горело в Гомеле – видео
18.01.2021 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пожар произошел в здании цеха ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит", об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение о возгорании здания, распложенного на улице Барыкина, поступило в службу спасения вечером 17 января. К прибытию спасателей открыто горела кровля компрессорной, которое было пристроена к литейному цеху.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, на технологический процесс инцидент не повлиял.
Огонь уничтожил кровлю помещения, повредил компрессор. Пострадавших в результате случившегося нет. Причину пожара установят эксперты, в настоящее время рассматривается версия нарушений при использовании электрооборудования и эксплуатации электросетей.
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Из-за возгорания технологический процесс нарушен не был, предполагается, что причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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