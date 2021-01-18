|
В Гомеле задержали правозащитника Леонида Судаленко
Источник материала: Хартия'97
В Гомеле задержали правозащитника Леонида Судаленко
Сейчас он находится в СК.
В Гомеле задержан правозащитник, глава гомельского филиала правозащитного цента
Обстоятельства и подробности задержания выясняются.
Напомним, что 6 января в офисе «Гомельской весны» прошел обыск, который длился 9,5 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас он находится в СК.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)