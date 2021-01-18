Источник материала: Хартия'97

В Гомеле задержали правозащитника Леонида Судаленко 18.01.2021, 14:19

Леонид Судаленко

Фото: DW

Сейчас он находится в СК.

В Гомеле задержан правозащитник, глава гомельского филиала правозащитного цента «Весна» Леонид Судаленко. Сейчас он находится в Следственном комитете.

Обстоятельства и подробности задержания выясняются.

Напомним, что 6 января в офисе «Гомельской весны» прошел обыск, который длился 9,5 часов.

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