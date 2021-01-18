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«Пар - на всю улицу»: В Минске очередное коммунальное ЧП

18.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Пар - на всю улицу»: В Минске очередное коммунальное ЧП

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  • 18.01.2021, 14:03
«Пар - на всю улицу»: В Минске очередное коммунальное ЧП

Происшествие случилось в Степянке.

Похоже, на улице Карвата в минской Степянке — очередное коммунальное ЧП. «Пар — на всю улицу», — сообщают tut.by читатели.

«В Степянке прорвало трубы с горячей водой», — пишут в редакцию читатели.

Речь идет про улицу Карвата. Журналисты выяснили, что этот участок труб обслуживает «Минсккоммунтеплосеть». С проблемой разбираются, сообщили в аварийной службе организации. Подробностей пока нет.

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Теги: Минск
 
 
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