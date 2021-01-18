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«Пар - на всю улицу»: В Минске очередное коммунальное ЧП
Источник материала: Хартия'97
«Пар - на всю улицу»: В Минске очередное коммунальное ЧП
Происшествие случилось в Степянке.
Похоже, на улице Карвата в минской Степянке — очередное коммунальное ЧП. «Пар — на всю улицу», — сообщают
«В Степянке прорвало трубы с горячей водой», — пишут в редакцию читатели.
Речь идет про улицу Карвата. Журналисты выяснили, что этот участок труб обслуживает «Минсккоммунтеплосеть». С проблемой разбираются, сообщили в аварийной службе организации. Подробностей пока нет.
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Происшествие случилось в Степянке.
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