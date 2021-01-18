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Политзаключенный Витольд Ашурок: Голодранцы и нас хотят сделать голодранцами

18.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политзаключенный Витольд Ашурок: Голодранцы и нас хотят сделать голодранцами

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  • 18.01.2021, 13:54
Политзаключенный Витольд Ашурок: Голодранцы и нас хотят сделать голодранцами
Витольд Ашурок

Активистка из Березовки осудили на пять лет колонии усиленного режима.

«Ничего нелогичного не получилось: я знал, что окажусь в тюрьме, если наш протест не достигнет своей цели», — написал политзаключенный Витольд Ашурок в письме журналисту «Нашей нивы».


Витольд Ашурок в суде. Фото из фейсбука Юрия Губаревича.

Так совпало, что журналист получил это письмо накануне приговора, который был вынесен 18 января. Закрытый суд прошел в Лиде.

Жителя Березовки Лидского района Витольда Ашурка обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК («участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») и ст. 364 УК («насилие в отношении сотрудника милиции»).

Судья Максим Филатов вынес приговор — пять лет колонии усиленного режима.

«Понятно, что ничего приятного за решеткой нет, но нет и шока! — пишет Витольд Ашурок в письме. — Просто мне нужно пережить этот период своей жизни. Исходя из этого, отсутствие бурления эмоций выглядит вполне логичным и более того — естественным. Все то, что было со мной на моей памяти до тюрьмы, со мной и осталось, как это ни странно с первого взгляда. А если не произошло переосмысления, то это означает, что мое сознание осталось на тех самых позициях, что и было до тюрьмы.


Единственное — с чем я столкнулся, — сны. Безусловно, сны бывали и раньше. Это же естественно для человека — видеть сны. Но таких нежных и пронзительных, пожалуй, и не было.

В снах ко мне приходили мать, брат, жена, мои племянники… Это было щемяще приятно, вызывало боль, успокаивало — целая палитра эмоций.

Когда я еще сидел в Лидском ЦИПе, то обратил внимание на то, что при регистрации и меня, и других протестующих милиционеры с удовольствием записывают в графе «занятие» — «не работает».

И я вспомнил тогда слова моей бабы Мани, которая была свидетелем прихода на нашу землю коммунистов. Она часто говорила нам с братом, когда мы были детьми и ходили в школу: «Детки, не верьте большевикам. Они голодранцы. И нас хотят сделать голодранцами».

Прошли десятилетия. Я понимаю, что моя любимая баба Маня была права: милиционеры намеренно записывают нас «неработающими», чтобы дискредитировать, выставить нас «голодренцами». Хотя сами в жизни никогда не работали. Это, пожалуй, единственное, что поразило меня в последние месяцы», — пишет Витольд Ашурок.

Заканчивает свое письмо он купаловскими словами «Жыве Беларусь!».


Витольд Ашурок на свободе, еще до задержания. Фото из фейсбука.
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Активистка из Березовки осудили на пять лет колонии усиленного режима.
 
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