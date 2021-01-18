Источник материала: Хартия'97

Япония заявила о решимости вернуть Южные Курильские острова 4 18.01.2021, 13:46

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Согласно японской позиции, Россия должна передать эти территории.

Правительство Японии считает необходимым в отношениях с Россией окончательно решить вопрос о южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС .

"Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям, – сказал премьер, – в нем необходимо поставить окончательную точку", – заявил в понедельник премьер-министр Ёсихидэ Суга, выступая с программной речью на открытии сессии парламента. Ее транслировало национальное общественное телевидение.

Японский премьер подчеркнул, что будет продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ, ушедший в сентябре 2020 года в отставку по состоянию здоровья. "Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами, – сказал Суга. – Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Согласно японской позиции, эти острова Россия должна передать Японии. Москва же признает декларацию СССР 1956 года, где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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