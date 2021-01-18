ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Япония заявила о решимости вернуть Южные Курильские острова

18.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Япония заявила о решимости вернуть Южные Курильские острова

4
  • 18.01.2021, 13:46
  • 1,093
Япония заявила о решимости вернуть Южные Курильские острова

Согласно японской позиции, Россия должна передать эти территории.

Правительство Японии считает необходимым в отношениях с Россией окончательно решить вопрос о южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

"Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям, – сказал премьер, – в нем необходимо поставить окончательную точку", – заявил в понедельник премьер-министр Ёсихидэ Суга, выступая с программной речью на открытии сессии парламента. Ее транслировало национальное общественное телевидение.

Японский премьер подчеркнул, что будет продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ, ушедший в сентябре 2020 года в отставку по состоянию здоровья. "Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами, – сказал Суга. – Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Согласно японской позиции, эти острова Россия должна передать Японии. Москва же признает декларацию СССР 1956 года, где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно японской позиции, Россия должна передать эти территории.
 
Новости дня
Новости разные
 
Иосуб: Чтобы Кремль заставлял «Газпром» раздвигать булки перед местным царьком — это прецедент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by