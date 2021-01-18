Источник материала: Хартия'97

Отправим Таракана в информационный карцер 4 18.01.2021, 13:42

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Власть — это мы.

В Telegram-канале «Баста!» появилось обращение ко всем независимым медиа и ко всем здравомыслящим белорусам.

- До кого еще эта мысль не долетела, хотим ее озвучить: пожалуйста, убирайте и выносите из информационного пространства весь тот бред, который испускает самоназначенец лукашенко.

Он как вампир. Он живет вашими эмоциями и тем, что его блеяние только и обсуждают. Неужели все так быстро забыли об украденных голосах, об убитых и искалеченных, о политических заключенных, которых это существо уничтожило или отдало прямые команды закрыть в тюрьме? Зачем смаковать бредни про его «я никого не вижу», «я так думаю»? Он не думает ничего, он лишь делает вбросы, чтобы фокус вашего внимания был прикован к нему.

Выбросьте его из нашего поля, жизни, мыслей, разговоров, объявите ему и его приспешникам информационный бойкот, займитесь экономическим бойкотом и помощью тем, кому она нужна.

Нервы иной раз не выдерживают от того, сколько этого недочеловека обсуждают на просторах свободных средств массовой информации.

Неужели без этого убийцы нам нечего обсудить и все проблемы уже решены?

Вспомните, подумайте, говорите о людях, которые жизни свои отдали, и отдают ради нашего демократического будущего.

Власть - это мы.

Отправим Таракана для начала в информационный карцер.

Пусть привыкает.

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