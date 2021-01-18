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Какие курсы доллара и евро установили обменники в начале рабочей недели
Источник материала: Хартия'97
Какие курсы доллара и евро установили обменники в начале рабочей недели
Валюты дорожают.
Доллар и евро дорожают на торгах 18 января на Белорусской валютно-фондовой бирже.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,41% — до 2,5531 рубля, евро вырос на 0,16% — до 3,0862 рубля, а российский рубль снизился на 0,26% — до 3,4546 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.34.
Итоги торгов на 13.00: доллар подорожал на 0,44% — до 2,554 рубля, евро вырос на 0,1% — до 3,0845 рубля, а российский рубль упал на 0,31% — до 3,4528 рубля за 100 российских рублей.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,595 рубля (Банк Дабрабыт), а ниже всего — 2,559 рубля (Абсолютбанк, Банк Решение).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,555 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке, Беларусбанке — 3,09 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,084 рубля.
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