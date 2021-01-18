﻿ Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»

18.01.2021 14:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»

Совместные военные сборы пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция. Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях.

Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Когда мы разрабатывали замысел, мы анализировали мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые проходят на территории сопредельных стран. К сожалению, они только увеличиваются. И, казалось бы, на первый взгляд разрозненные по времени и месту проводимые учения, отрабатываемые вопросы, привлекаемые войска, совершенствование инфраструктуры говорят о том, что страны Запада продолжают до сих пор искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ». Одним из эффективных мероприятий по недопущению военной активности против нашего государства является проведение мероприятий стратегического сдерживания. Так вот, данное учение является одним из таких ключевых моментов.

Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперед (читайте здесь).

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Хренин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўніку і спадчыньніку Samsung прысудзілі 2,5 года турмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by