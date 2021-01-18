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Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные военные сборы пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция. Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
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Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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