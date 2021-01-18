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Волочкова в большом интервью рассказала о гей-скандалах в балете

18.01.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Волочкова в большом интервью рассказала о гей-скандалах в балете
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
Анастасия Волочкова – самая известная балерина России. Ее любят и ненавидят, ее восхищаются и смеются. Каждый ее чих становится поводов для пересудов и газетных новостей. 21 января знаменитой танцовщице исполнится 45 лет. А накануне с королевой пуантов и шпагатов встретился корреспондент «Дни.ру».

- Анастасия, верится ли Вам самой, что теперь все будут говорить: «Настя – ягодка опять?»

- Конечно, неприятно про это думать. Да и паспорт теперь придется менять. Уже, кстати, выбрала фотографию. Но, по-моему, важнее не цифра в метрике, а состояние души и тела. Я же, благодаря тому, что всегда живу с позитивом улыбкой, тому, что занимаюсь любимым делом и постоянно подвергаю тело нагрузкам, тому, что работаю с детьми и для детей, чувствую себя юной.

- А кем мыслите себя лет через 20, 30, 40?

- У меня много задумок. Хочется создать наконец-то хорошую семью, открыть сеть школ творческого развития, играть в драматических спектаклях – такой опыт уже у меня был, когда в «Школе современной пьесы» я участвовала в спектакле «Пришел мужчина к женщине». Но одно знаю точно – скучно вам со мной не будет (смеется).

- Да какая уж тут скука! То новый купальник, то шпагат! Но не смущает при этом, что сегодня пресса пишет о Вас чаще как о светском персонаже, а не о танцовщице, обсуждает баню и минибини, а не па, арабески и вариации?

- Что касается шпагата, то это часть моей профессии. Потрясающая растяжка далась мне колоссальным трудом. Ведь меня не принимали в балетное училище – у меня не было никаких данных. А сейчас я могу вывернуть ноги более чем на 180 градусов. Но завистники пытаются умолчать про все мои заслуги, спектакли, благотворительность. Поэтому и обсуждают все это – бани, мужиков, купальники. К тому же в наше время просто стать звездой – заносишь миллион долларов, и даже записать песню за тебя могут чужим голосом. А я всего сама достигла!

- А потом в Большой театр, где целовали Вам ноги и забрасывали розами, вдруг перестали даже пускать после скандального увольнения!

- Я прошла через травлю, противодействия, это было бы вынести и многим мужчинам не под силу. Уволили же меня после расставания с Сулейманом Керимовым. Задним числом и, конечно, незаконно. Но директору надо было как-то объяснить общественности, почему Заслуженная артистка России и прима-балерина вдруг стала неугодной. И в театре пошли на подлость – заставили всех солистов балета под угрозой увольнения подписать заявление, что они отказываются со мной танцевать. Мол, я толстая. Николай Цискаридзе был единственным, кто не стал участвовать в этой грязи, не подписал заявление и протянул мне руки поддержку.


Волочкова в большом интервью рассказала о гей-скандалах в балете

Анастасия Волочкова. Фото: личный архив

- А сегодня помощь нужна ему самому! В свое время в Сеть сливали ваши интимные фотографии, теперь – его. Видели?

- Те мои снимки распространили перед ответственным спектаклем – мол, посмотрите, какая балерина! История повторяется с Колей – под него тоже копают. Ибо видят конкурента. Он достоин стать руководителем Большого, там это понимают, и вставляют ему палки в колеса – вот эти грязные снимки всплыли. Но, мне кажется, лезть к человеку в постель – последнее дело. Он может спать с кем угодно – с мужчинами, с женщинами. Это его частное дело. Смотрите на его профессиональные достоинства – здесь Николаю нет равных!
 
Теги: Новости
 
 
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21 января знаменитой танцовщице исполнится 45 лет.
 
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