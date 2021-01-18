Источник материала: UDF



Анастасия Волочкова. Фото: личный архив

«Дни.ру»







Анастасия Волочкова. Фото: личный архив

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волочкова в большом интервью рассказала о гей-скандалах в балете 21 января знаменитой танцовщице исполнится 45 лет.

- Конечно, неприятно про это думать. Да и паспорт теперь придется менять. Уже, кстати, выбрала фотографию. Но, по-моему, важнее не цифра в метрике, а состояние души и тела. Я же, благодаря тому, что всегда живу с позитивом улыбкой, тому, что занимаюсь любимым делом и постоянно подвергаю тело нагрузкам, тому, что работаю с детьми и для детей, чувствую себя юной.- У меня много задумок. Хочется создать наконец-то хорошую семью, открыть сеть школ творческого развития, играть в драматических спектаклях – такой опыт уже у меня был, когда в «Школе современной пьесы» я участвовала в спектакле «Пришел мужчина к женщине». Но одно знаю точно – скучно вам со мной не будет (смеется).- Что касается шпагата, то это часть моей профессии. Потрясающая растяжка далась мне колоссальным трудом. Ведь меня не принимали в балетное училище – у меня не было никаких данных. А сейчас я могу вывернуть ноги более чем на 180 градусов. Но завистники пытаются умолчать про все мои заслуги, спектакли, благотворительность. Поэтому и обсуждают все это – бани, мужиков, купальники. К тому же в наше время просто стать звездой – заносишь миллион долларов, и даже записать песню за тебя могут чужим голосом. А я всего сама достигла!- Я прошла через травлю, противодействия, это было бы вынести и многим мужчинам не под силу. Уволили же меня после расставания с Сулейманом Керимовым. Задним числом и, конечно, незаконно. Но директору надо было как-то объяснить общественности, почему Заслуженная артистка России и прима-балерина вдруг стала неугодной. И в театре пошли на подлость – заставили всех солистов балета под угрозой увольнения подписать заявление, что они отказываются со мной танцевать. Мол, я толстая. Николай Цискаридзе был единственным, кто не стал участвовать в этой грязи, не подписал заявление и протянул мне руки поддержку.- Те мои снимки распространили перед ответственным спектаклем – мол, посмотрите, какая балерина! История повторяется с Колей – под него тоже копают. Ибо видят конкурента. Он достоин стать руководителем Большого, там это понимают, и вставляют ему палки в колеса – вот эти грязные снимки всплыли. Но, мне кажется, лезть к человеку в постель – последнее дело. Он может спать с кем угодно – с мужчинами, с женщинами. Это его частное дело. Смотрите на его профессиональные достоинства – здесь Николаю нет равных!