Мужчина хотел помочь жене и вымыл кисти для макияжа. Это было ошибкой

Источник материала: СТВ

Супруга пожаловалась мужу, что ей не хочется мыть свои кисти для макияжа. Верный супруг решил подставить своё мужественное плечо, но совершил страшную ошибку.

Пользователь TikTok по имени Кевин – хороший муж. Услышав жалобы жены, что мыть кисти для макияжа – дело долгое и сложное, мужчина захотел помочь . А чтобы добиться лучшего эффекта от своей помощи, Кевин выбрал время, когда супруга была на работе.



Фото: tiktok.com/@lookingforkevin

Кевин взял сразу все кисти для макияжа, поместил их в посудомоечную машину и нажал кнопку. Когда электромеханическая установка с честью исполнила свой долг, мужчина увидел результат, который его не обрадовал.

«Ребята… как мне исправить это в ближайшие 20 минут?» – обречённо спросил автор ролика.



Фото: tiktok.com/@lookingforkevin

Чуть позже Кевин опубликовал ещё одно видео , в котором рассказал, что супруга не причинила ему вреда. Также мужчина добавил, что он умеет мыть кисти для макияжа, но поскольку по дому бегал 2-летний ребёнок, Кевин захотел сэкономить время.



Фото: tiktok.com/@lookingforkevin

На этом история не закончилась. Ещё через некоторое время стало известно, что жена мужчины отомстила ему. Она добавила в бутылку с гель-душем и шампунем краситель для синтетической ткани. Кевин был не рад, но, вероятно, он легко отделался.



Фото: tiktok.com/@lookingforkevin