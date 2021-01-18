|
Мужчина хотел помочь жене и вымыл кисти для макияжа. Это было ошибкой
Источник материала: СТВ
Супруга пожаловалась мужу, что ей не хочется мыть свои кисти для макияжа. Верный супруг решил подставить своё мужественное плечо, но совершил страшную ошибку.
Пользователь TikTok по имени Кевин – хороший муж. Услышав жалобы жены, что мыть кисти для макияжа – дело долгое и сложное, мужчина захотел
Кевин взял сразу все кисти для макияжа, поместил их в посудомоечную машину и нажал кнопку. Когда электромеханическая установка с честью исполнила свой долг, мужчина увидел результат, который его не обрадовал.
«Ребята… как мне исправить это в ближайшие 20 минут?» – обречённо спросил автор ролика.
Чуть позже Кевин опубликовал ещё одно
На этом история не закончилась. Ещё через некоторое время стало известно, что жена мужчины
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга пожаловалась мужу, что ей не хочется мыть свои кисти для макияжа. Верный супруг решил подставить своё мужественное плечо, но совершил страшную ошибку. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)