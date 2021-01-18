В лучших традициях госпропаганды: спецназовцы записали благодарность Лукашенко

Telegram-канал пресс-службы Лукашенко опубликовал ролик от военнослужащих 5 отдельной бригады спецназначения со словами благодарности главнокомандующему: за теплую и уютную казарму, за хорошие условия для занятий спортом, за возможность с головой уйти в боевую подготовку, за современную и надежную технику, за мирную Беларусь.











