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СМИ: Вор в законе Лавасоглы Батумский стал куратором криминального мира Беларуси

18.01.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Интересно, что пару недель назад в аэропорту Одессу он грозился перерезать себе вены, если его депортируют в Беларусь.

СМИ: Вор в законе Лавасоглы Батумский стал куратором криминального мира Беларуси
Грузинский вор в законе Миндия Горадзе, известный в криминальных кругах как Лавасоглы Батумский, стал внешним куратором криминального мира Беларуси. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

Последние шесть месяцев Горадзе провел в СИЗО №1 Минска и успел хорошо изучить процессы, происходящие в криминальном мире республики. Вор в законе освободился из изолятора в начале января и покинул Беларусь, но успел закрепить в стране своего «положенца» (представителя) Александра Позняка.

Позняк, в свою очередь, является приближенным вора в законе Олега Герасимовича (Муму) — они вместе были арестованы за поножовщину в казино «Венеция» в Орше, которая произошла в минувшем ноябре.

Во время пребывания в минском СИЗО №1 Горадзе направлял представителям криминала страны «малявы» (воровские послания), в которых говорил о недовольстве, нарастающем в преступном мире Беларуси, и призывал по всем вопросам обращаться только к нему.

При этом Горазде отмечал, что не считает действующими ворами в законе ни Александра Кушнерова (Саша Кушнер), главного белорусского криминального авторитета, ни его основного конкурента Павла Алексеевича (Паштет Минский). При этом, как отмечает источник «Прайм Крайм», о себе в СИЗО №1 Горадзе оставил весьма яркую память.

В частности, в знак протеста он дважды зашивал себе рот — как отмечает источник, благодаря таким поступкам среди криминальных авторитетов Беларуси Горадзе «даже не с кем поставить в один ряд». При этом тот факт, что вор в законе заявил о себе как о кураторе белорусского криминала, является болезненным ударом по Александру Кушнерову.

Фактически Горадзе стал первым сторонним вором в законе, который погрузился в преступный мир Беларуси, не признал власть Кушнерова и отстранил его ставленников.
 
Теги: Минск
 
 
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Интересно, что пару недель назад в аэропорту Одессу он грозился перерезать себе вены, если его депортируют в Беларусь.
 
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