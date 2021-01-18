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Лукашенко сказал, что участвовал в молодости в военных учениях. О чем речь
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко
Что произошло?
Во время встречи с министром обороны Александр Лукашенко
Чуть позже он
Александр Лукашенко уже рассказывал в 2018 году о своем участии в оперативно-стратегических учениях армии и флота СССР и стран Варшавского договора «Запад-81».
«И я на этих учениях был, я воевал на этих учениях. Погибло больше двух десятков человек. Учения были самые продвинутые, перспективные, собрали Варшавский договор, все руководство Советского Союза, и мы в Витебской области проводили этап. На моих глазах шла стрельба — снаряд не пошел по траектории и попал в БТР. Восемь человек в БТР было — развернулся, как кувшинка, и все погибли. Катастрофа не дай бог… Но увы… Поэтому нам еще молиться надо за то, что бог нас бережет и что мы в армии не несем таких потерь даже в мирное время», —
Что такое учения «Запад-81»?
Как мы
Тогда число участников составило около 100 тысяч. Только в составе «1-го Белорусского фронта» реально использовались более 6 тысяч танков и БМП, 6 тысяч орудий и минометов, более 400 боевых самолетов и вертолетов.
Маневры проводились на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря. Впервые были опробованы автоматизированные системы управления («Маневр», «Воздух-1М», «Алмаз-3») и некоторые виды высокоточного оружия.
Как пишет
Основной этап с боевой стрельбой прошел 9 сентября на Дретуньском полигоне близ Полоцка, в Витебской области. Были массово отработаны такие приемы, как «огневой зонт». Техника наступала под прикрытием рвавшихся в воздухе снарядов, с двойным огневым валом впереди. Огонь переносился на следующий рубеж лишь за 200 м до подхода техники к предыдущему. На некоторых участках огонь вели до 300 разных орудий на километр фронта.
Кроме того, в ходе учений впервые были опробованы автоматизированная система управления огнем и некоторые виды высокоточного оружия.
Заключительной фазой стало десантирование 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на полигон под Минском. Присутствовали министры обороны всех стран Варшавского Договора, а также министры иных дружественных стран.
Считается, что попутно со стратегическими целями учений решались и актуальные на тот момент военно-политические задачи по отработке возможной операции по вводу войск на территорию Польши. Значительная часть материалов по учениям «Запад-81» до сих пор засекречена.
Но о каком же ЧП говорил Александр Лукашенко в 2018 году? Публицист Сергей Крапивин, который участвовал в учениях «Запад-81» и написал для TUT.BY цикл статей об этом, упоминал о похожем случае в одном из своих текстов — как по возвращении с «Запада-81» в военном городке Уручье (Минск) прошли похороны, а в столичном Доме офицеров состоялось прощание с погибшими.
В 2011 году он
— Произошло, как я узнал, следующее, — вспоминал тогда Евгений Жданович. — Каждая пушка, каждое самоходное орудие были заблаговременно пристреляны с конкретных огневых позиций, при этом позиции артиллерии были эшелонированы в глубину. Для стволов были сконструированы специальные рамки-створы, которые мы, мотострелки, называли «воротами». При стрельбе ствол должен строго находиться в данной рамке, а пушка или гаубица не должна перемещаться вперед или назад, для чего САУ ставят на так называемый горный тормоз. Так вот в одной САУ механик то ли забыл затянуть этот тормоз, то ли случайно его отпустил, но в ходе стрельбы она начала постепенно откатываться назад с подъемом кормовой части вверх, тем самым меняя угол стрельбы на меньший. Ствол при этом оставался в рамке. После очередного выстрела снаряд угодил в машину управления артиллерийской батареи, располагавшейся впереди. Погибли старший офицер батареи, связист… Кроме того, в ходе генеральной репетиции несколько снарядов разорвалось в непосредственной близости от ПУР № 1. Пострадавших не было.
Вполне вероятно, что Александр Лукашенко и Евгений Жданович говорили об одном и то же событии, ведь машина управления
К сожалению, точное количество погибших в ходе учений неизвестно. Однако по некоторым сведениям при подготовке к «Западу-81» в войсках имели место несчастные случаи. Так, в мемуарах Станислава Постникова «В далеких гарнизонах»
Довольно широко распространено мнение, будто в Вооруженных силах СССР был едва ли не официально утвержденный показатель «допустимых потерь в ходе военных учений» — от 1% до чуть ли не 3%. Однако, как категорически
Евгений Жданович также утверждал, что никакие «нормативные потери» личного состава при планировании и проведении учений в наше мирное время не предусматривались. «Не было такого при планировании маневров „Запад-81“, да и быть не могло!», —
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Во время встречи с министром обороны Лукашенко также вспомнил, как сам принимал в юности участие в военных учениях. Рассказываем об этом.
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