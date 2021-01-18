Лукашенко сказал, что участвовал в молодости в военных учениях. О чем речь

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял 18 января с докладом министра обороны Виктора Хренина. Помимо вопроса «пятилетки» в армии и предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2021» Лукашенко также вспомнил, как сам принимал в юности участие в военных учениях. Рассказываем, что за они.



Кадр из видео. Источник: Пул Первого / Telegram

Что произошло?

Во время встречи с министром обороны Александр Лукашенко сказал следующее: «Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения „Запад-2021“. Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны».

Чуть позже он уточнил , что речь шла об учениях «Запад-81».

Александр Лукашенко уже рассказывал в 2018 году о своем участии в оперативно-стратегических учениях армии и флота СССР и стран Варшавского договора «Запад-81».

«И я на этих учениях был, я воевал на этих учениях. Погибло больше двух десятков человек. Учения были самые продвинутые, перспективные, собрали Варшавский договор, все руководство Советского Союза, и мы в Витебской области проводили этап. На моих глазах шла стрельба — снаряд не пошел по траектории и попал в БТР. Восемь человек в БТР было — развернулся, как кувшинка, и все погибли. Катастрофа не дай бог… Но увы… Поэтому нам еще молиться надо за то, что бог нас бережет и что мы в армии не несем таких потерь даже в мирное время», — процитировали его Naviny.by со ссылкой на телеканал «Беларусь 1» .

Как пишет Sputnik Беларусь, Александр Лукашенко начал служить в 1975 году — после получения высшего образования. Два года он был инструктором политического отдела войсковой части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте. По данным некоторых СМИ, Лукашенко предлагали оставаться в армии, однако он принял решение отказаться. Сам он рассказывал, что ему довелось охранять границу в Молдове. И в середине 80-х Лукашенко вновь прошел службу — на этот раз в мотострелковых войсках.

Что такое учения «Запад-81»?

Как мы писали ранее, «Запад-81» — оперативно-стратегические учения армии и флота СССР, проходившие с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря. Они считаются крупнейшими учениями в истории советских Вооруженных Сил и по масштабам сопоставимы лишь с крупными операциями времен Великой Отечественной войны.

Тогда число участников составило около 100 тысяч. Только в составе «1-го Белорусского фронта» реально использовались более 6 тысяч танков и БМП, 6 тысяч орудий и минометов, более 400 боевых самолетов и вертолетов.

По словам генерала Валентина Варенникова (тогда — первый заместитель начальника Генштаба), маневры должны были показать плюсы новой стратегии ведения войны, предложенной реформатором армии СССР, начальником Генштаба маршалом Николаем Огарковым. По концепции Огаркова, прорывы танковых армий и особых корпусов в глубину обороны противника должны были лишить его возможности применить тактическое ядерное оружие, а значит, и предотвратить скатывание к глобальной ядерной войне. Таким образом могла быть достигнута победа в войне без применения ядерного оружия.

Маневры проводились на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря. Впервые были опробованы автоматизированные системы управления («Маневр», «Воздух-1М», «Алмаз-3») и некоторые виды высокоточного оружия.

Как пишет Peacekeeper.ru , инженерными войсками Белорусского военного округа для правдоподобия был оборудован район обороны механизированной дивизии американской армии: тогда отрыли 38 км траншей, 1200 укрытий для техники, было построено более 400 блиндажей и убежищ. Более 120 старых танков, игравших роль «американцев», оснастили блоками для дистанционного управления. В качестве противника была обозначена «американская механизированная дивизия — 90», то есть соединение, которое должно было появиться к 1990-му году.

Основной этап с боевой стрельбой прошел 9 сентября на Дретуньском полигоне близ Полоцка, в Витебской области. Были массово отработаны такие приемы, как «огневой зонт». Техника наступала под прикрытием рвавшихся в воздухе снарядов, с двойным огневым валом впереди. Огонь переносился на следующий рубеж лишь за 200 м до подхода техники к предыдущему. На некоторых участках огонь вели до 300 разных орудий на километр фронта.

Кроме того, в ходе учений впервые были опробованы автоматизированная система управления огнем и некоторые виды высокоточного оружия.

Заключительной фазой стало десантирование 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на полигон под Минском. Присутствовали министры обороны всех стран Варшавского Договора, а также министры иных дружественных стран.

Считается, что попутно со стратегическими целями учений решались и актуальные на тот момент военно-политические задачи по отработке возможной операции по вводу войск на территорию Польши. Значительная часть материалов по учениям «Запад-81» до сих пор засекречена.



Смотр на учениях «Запад-81»

Но о каком же ЧП говорил Александр Лукашенко в 2018 году? Публицист Сергей Крапивин, который участвовал в учениях «Запад-81» и написал для TUT.BY цикл статей об этом, упоминал о похожем случае в одном из своих текстов — как по возвращении с «Запада-81» в военном городке Уручье (Минск) прошли похороны, а в столичном Доме офицеров состоялось прощание с погибшими.

В 2011 году он созвонился с бывшим сослуживцем полковником запаса Евгением Ждановичем, который до того являлся заместителем начальника направления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, и спросил, бывали ли летальные случаи на учениях. На что тот ответил, что действительно, в ходе основного этапа «Запада-81» на Дретуньском полигоне «артиллеристы попали в машину управления, погибли люди».

— Произошло, как я узнал, следующее, — вспоминал тогда Евгений Жданович. — Каждая пушка, каждое самоходное орудие были заблаговременно пристреляны с конкретных огневых позиций, при этом позиции артиллерии были эшелонированы в глубину. Для стволов были сконструированы специальные рамки-створы, которые мы, мотострелки, называли «воротами». При стрельбе ствол должен строго находиться в данной рамке, а пушка или гаубица не должна перемещаться вперед или назад, для чего САУ ставят на так называемый горный тормоз. Так вот в одной САУ механик то ли забыл затянуть этот тормоз, то ли случайно его отпустил, но в ходе стрельбы она начала постепенно откатываться назад с подъемом кормовой части вверх, тем самым меняя угол стрельбы на меньший. Ствол при этом оставался в рамке. После очередного выстрела снаряд угодил в машину управления артиллерийской батареи, располагавшейся впереди. Погибли старший офицер батареи, связист… Кроме того, в ходе генеральной репетиции несколько снарядов разорвалось в непосредственной близости от ПУР № 1. Пострадавших не было.

Вполне вероятно, что Александр Лукашенко и Евгений Жданович говорили об одном и то же событии, ведь машина управления делается на шасси БТР.

К сожалению, точное количество погибших в ходе учений неизвестно. Однако по некоторым сведениям при подготовке к «Западу-81» в войсках имели место несчастные случаи. Так, в мемуарах Станислава Постникова «В далеких гарнизонах» упоминается , что на одной из тренировок по высадке морского десанта утонул танк ПТ-76 с двумя членами экипажа. И на сайте «Ружаны стратегические» упоминается про гибель летчика истребителя-бомбардировщика МиГ-27

Довольно широко распространено мнение, будто в Вооруженных силах СССР был едва ли не официально утвержденный показатель «допустимых потерь в ходе военных учений» — от 1% до чуть ли не 3%. Однако, как категорически заявили изданию «Новые известия» в пресс-службе Минобороны Российской Федерации, «такого показателя никогда не было и не может быть». В неофициальной беседе это подтвердили и другие источники в министерстве. Однако они сообщили, что статистика потерь в ходе военных учений ведется, и в советские времена, когда учения разного уровня были не редкость в вооруженных силах, в среднем потери не превышали 1%.

Евгений Жданович также утверждал, что никакие «нормативные потери» личного состава при планировании и проведении учений в наше мирное время не предусматривались. «Не было такого при планировании маневров „Запад-81“, да и быть не могло!», — говорил он.