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Мошенники взломали твиттер сооснователя «Чайфа», чтобы от его лица оскорбить Навального

18.01.2021 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возвращение Навального в Россию стало вчера темой номер один в соседней стране. Среди тех, кто комментировал прибытие политика, был сооснователь и гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов. Правда, твит он сформулировал довольно оскорбительно, пишет meduza.


Ничем хорошим для Бегунова это не обернулось: хотя на профиль музыканта было подписано несколько сотен пользователей, твит увидело гораздо больше людей, и многие из них решили ответить музыканту (не всегда в корректной форме).

А затем Бегунов удалил свой аккаунт. Но не из-за реакции других пользователей, а из-за того, что его якобы взломали. По крайней мере, так ситуацию объяснила пресс-секретарь «Чайфа» Марина Залогина: в комментарии Znak.com она рассказала, что это мошенники взломали твиттер Бегунова и написали от его лица тот самый твит.


Владимир Бегунов — слева. Фото: moskva.fm

Правда, когда именно мошенники взломали твиттер Бегунова, не вполне ясно. Судя по кэшу гугла, музыкант и раньше писал о Навальном. Например, в октябре 2020 года он по-разному коверкал фамилию политика, давал ему оскорбительные эпитеты и отмечал, что тот «активизировался, несет чушь, похожую на бред».

А незадолго до этого, в сентябре 2020-го, Бегунов писал об успехе новой песни «Чайфа»:

— А между тем, — наша незатейливая песенка про Не теряй надежду, разменяла первый миллион просмотров на утубе… это о чем, — людям нравятся добрые песни про людей!

Что из этого написали мошенники, а что — сам Бегунов, неизвестно.

 
 
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Верится с трудом, но именно так объясняют приключения аккаунта в самом «Чайфе».
 
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