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В Минске Chrysler сбил 9-летнего мальчика

18.01.2021 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила ребенка на столичной улице Карвата. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации инспекторов, 49-летний водитель Chrysler ехал со стороны улицы Геологической в направлении улицы Лесопарковой и сбил 9-летнего мальчика, который вышел из автобуса и начал перебегать дорогу около нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
 
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