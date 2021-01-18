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В Минске Chrysler сбил 9-летнего мальчика
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила ребенка на столичной улице Карвата. Об этом
По информации инспекторов, 49-летний водитель Chrysler ехал со стороны улицы Геологической в направлении улицы Лесопарковой и сбил 9-летнего мальчика, который вышел из автобуса и начал перебегать дорогу около нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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