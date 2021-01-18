В Минске Chrysler сбил 9-летнего мальчика

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила ребенка на столичной улице Карвата. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По информации инспекторов, 49-летний водитель Chrysler ехал со стороны улицы Геологической в направлении улицы Лесопарковой и сбил 9-летнего мальчика, который вышел из автобуса и начал перебегать дорогу около нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.